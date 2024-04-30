Стало известно, кто подготовил документ о якобы ракете КНДР в Харькове

Документ, где утверждается, что найденные в Харькове обломки якобы баллистической ракеты КНДР «Хвасон-11», нельзя считать экспертным докладом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ООН.

«Это три эксперта — по финансам, общим проблемам и ядерной программе», — раскрыл источник.

Он обратил внимание, что такой формы, как «доклад отдельных экспертов», не было и нет.

До этого агентство Reuters сообщило, что эксперты ООН ранее якобы представили доклад, в котором сказано, что обломки снаряда, упавшего в Харькове 2 января 2024 года, принадлежали ракете КНДР «Хвасон-11».

До этого КНДР заявила об успешном испытании новой ракеты. По данным южнокорейского агентства Ренхап, все северокорейские ракеты теперь оснащены твердотопливными двигателями и способны нести ядерные боеголовки.

Утром 2 апреля стало известно о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в направлении Японского моря. По данным японского министерства обороны, ракета, выпущенная северокорейцами, пролетела 650 километров и достигла максимальной высоты в 100 километров.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.