Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто подготовил документ о якобы ракете КНДР в Харькове

ООН: документ о якобы ракете КНДР в Харькове готовили непрофильные эксперты

close
100%
Aziz Taher/Reuters

Документ, где утверждается, что найденные в Харькове обломки якобы баллистической ракеты КНДР «Хвасон-11», нельзя считать экспертным докладом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ООН.

«Это три эксперта — по финансам, общим проблемам и ядерной программе», — раскрыл источник.

Он обратил внимание, что такой формы, как «доклад отдельных экспертов», не было и нет.

До этого агентство Reuters сообщило, что эксперты ООН ранее якобы представили доклад, в котором сказано, что обломки снаряда, упавшего в Харькове 2 января 2024 года, принадлежали ракете КНДР «Хвасон-11».

До этого КНДР заявила об успешном испытании новой ракеты. По данным южнокорейского агентства Ренхап, все северокорейские ракеты теперь оснащены твердотопливными двигателями и способны нести ядерные боеголовки.

Утром 2 апреля стало известно о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР в направлении Японского моря. По данным японского министерства обороны, ракета, выпущенная северокорейцами, пролетела 650 километров и достигла максимальной высоты в 100 километров.

Ранее Минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами