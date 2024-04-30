Сын Куклачева рассказал о самочувствии своего отца

Народный артист РСФСР и основатель московского Театра кошек Юрий Куклачев постепенно выздоравливает и чувствует себя лучше. Об этом в беседе с 5.tv рассказал его сын, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

Он сообщил, что его отец уже уверенно передвигается по коридору вместе с главврачом и даже самостоятельно принимает ванну.

«Пока еще конечно немного тяжеловато, только начинает расхаживаться и сразу давление подскакивает», — отметил сын артиста. По его словам, уже на следующей неделе врачи планируют разрешить Юрию выходить на улицу, при условии стабильного состояния здоровья.

12 апреля во время концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле» у Юрия Куклачева случился обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца.

Звезда проекта «Голос» на Первом канале Евгений Кунгуров умер 8 апреля на 41-м году жизни — правоохранительные органы считают причиной трагедии суицид. «Газета.Ru» вспоминает о нем и других участниках шоу «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+», которые ушли из жизни.

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