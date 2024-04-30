В Колумбии девять военных погибли в результате крушения вертолета Ми-17

В результате крушения вертолета в ходе операции против наркокартеля в Колумбии погибли девять военных. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро, пишет газета El Colombiano.

Глава государства выразил соболезнования по поводу гибели девяти членов армейского вертолетного экипажа, который упал во время выполнения задач по борьбе с кланом Персидского залива.

Подробности происшествия не разглашаются. Согласно данным Вооруженных сил Колумбии, вертолет Ми-17 колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии потерпел крушение в штате Боливар.

Издание El Colombiano сообщило, что вертолет возвращался после снабжения войск в рамках операции, когда произошла авиакатастрофа.

23 февраля четверо сотрудников полиции погибли при крушении вертолета Black Hawk в Колумбии. Расследование причин происшествия проводит департамент полиции Антиокии.

Клан дель Гольфо (клан залива), также известный как Гайтанистские силы самообороны Колумбии, является известной колумбийской нео-военизированной группировкой и в настоящее время — крупнейший наркокартель страны. Лос-Урабеньос — одна из самых влиятельных преступных организаций Колумбии. Преступный синдикат набирает своих членов в основном из бывших правых военизированных формирований и, как сообщается, насчитывает около 6000 вооруженных членов. Помимо торговли наркотиками, клан занимается нелегальной добычей полезных ископаемых и рэкетом и несет ответственность за многочисленные убийства. Преступники базируются в регионе Ураба в Антиокии.

Ранее Колумбия направила США ноту протеста.