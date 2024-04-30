Французский аналитик Ульрих Буна заявил, что украинская армия, чтобы сдержать наступление российский войск на Авдеевском направлении, была вынуждена наспех бросать в бой бывшие подразделения территориальной обороны. Об этом сообщает телеканал LCI.

По словам эксперта, на Авдеевском направлении в результате российских атак образовалось значительная брешь. Для ее закрытия Вооруженные силы Украины (ВСУ) посылают на передовую не имеющие боевого опыта части, ранее принадлежавшие к территориальной обороне. Буна подчеркнул, что привлечение слабо обученных подразделений свидетельствует об острой нехватке личного состава в украинской армии.

Эксперт назвал другой проблемой ВСУ на Авдеевском направлении плохо укрепленные оборонительные позиции, которые неспособны сдержать удары российских войск.

Буна выразил опасение, что последние события на линии фронта являются свидетельством начала крупного российского наступления.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что Россия ускорила продвижение на фронте и никакие деньги уже не помогут Украине.

Ранее Зеленский заявил о невыполнении НАТО соглашений с Украиной.