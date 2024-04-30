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Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

Экс-полковник СБУ Стариков заявил о ликвидации всей кадровой армии Украины

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Gleb Garanich/Reuters

Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, и новобранцы без должного обучения уже не способны помочь своим властям. Об этом заявил полковника СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

Полковник отметил, что идея мобилизации и увеличения численности личного состава не имеет смысла без квалифицированных и обученных военнослужащих.

«Мнение о том, что увеличение численности личного состава приведет к чему-то положительному, ошибочно. Это могло бы быть возможно, если бы новые солдаты были профессионалами, обученными военными, то есть кадровой армией. Но, к сожалению, у нас уже нет кадровой армии», — подчеркнул он.

Стариков также заявил, что мобилизация не изменит ход конфликта на Украине, поскольку новобранцы не желают воевать и не проходят должного обучения. Он считает, что высокий средний возраст новобранцев и их здоровенные проблемы делают их непригодными для службы.

Украинское издание «Новое время» сообщило о более чем 11 тысячах уголовных дел в Украине с 2022 года за уклонение от призыва и воинского учета. Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Новый закон требует от всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней и постоянно носить при себе военный билет.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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