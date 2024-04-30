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Банки не смогут брать больше один вид комиссии с россиян

Экономист Ферапонтов сообщил россиянам о переводах без комиссии

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Depositphotos

Россияне получат возможность осуществлять переводы между своими счетами без комиссий до 30 миллионов рублей ежемесячно. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова в интервью агентству «Прайм».

Эта нововведение, по мнению эксперта, является очень актуальным. Он отметил, что перевод сумм более 300 тысяч рублей из одного банка в другой был неудобен и небезопасен даже при использовании банкоматов.

Ферапонтов подчеркнул, что благодаря этому изменению клиенты станут осуществлять операции с большими суммами более удобно, так как их потенциальные лимиты увеличатся. Он отметил, что ранее действовавшие ограничения усложняли процесс оплаты сделок с недвижимостью или автомобилями, так как людям приходилось платить комиссии за перевод средств между банками. Теперь же, благодаря нововведению, операции с крупными суммами станут более удобными и прозрачными.

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