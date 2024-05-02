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Стали известны итоги экспертизы по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году

«Ъ»: для взрыва Крымского моста в 2022 году применили СВУ мощностью 10 т тротила

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Национальный антитеррористический комитет

Стали известны результаты взрывотехнической экспертизы, проведенной по уголовному делу о террористическом акте 2022 года на Крымском мосту. Подробностями поделилась газета «КоммерсантЪ».

Согласно информации издания, для взрыва моста было применено самодельное взрывное устройство мощностью эквивалентной 10 т тротила. При этом основу составляло спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо, которое взорвалось от взрыва пластита в определенной точке автомагистрали.

В июле глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк назвал «одной из реализаций» Украины атаку на Крымский мост 8 октября 2022 года. Ранее в июле ответственность Украины за тот взрыв признавала глава Минобороны страны Маляр. Тогда на переправе взорвался грузовик, в результате чего частично обрушились два пролета дороги. ФСБ обвинила в подрыве Минобороны Украины. На прошлой неделе Крымский мост подорвали при помощи беспилотников. За тот инцидент официально Киев пока ответственность не признал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Аксенова заявил, что атаки Крымского моста не было.

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