Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На «Госуслугах» запустят пилотную платформу коммерческих согласий

«Известия»: ЦБ и Минцифры запустят на «Госуслугах» платформу коммерческих согласий

close
100%
РИА Новости

Центральный банк России и министерство цифрового развития Российской Федерации совместно с участниками финансового рынка до конца года начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС) на базе портала «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что внедрение ПКС даст гражданам возможность без дополнительного подтверждения информации о себе получать любые услуги от различных банков, микрофинансовых организаций, страховых брокеров, а в будущем — магазинов медицинских учреждений и так далее.

В ЦБ отметили, что данные сведения будут по-прежнему находиться у финансовых организаций. Они будут передаваться с помощью открытых API напрямую от компании к компании при наличии согласия человека.

До этого вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов заявил, что за 2023 год киберпреступники совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги».

Он подчеркнул, что это колоссальное, сложнейшее информационное воздействие.

Ранее мошенники начали выманивать аккаунты на «Госуслугах» через «театральное шоу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами