На «Госуслугах» запустят пилотную платформу коммерческих согласий

Центральный банк России и министерство цифрового развития Российской Федерации совместно с участниками финансового рынка до конца года начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС) на базе портала «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что внедрение ПКС даст гражданам возможность без дополнительного подтверждения информации о себе получать любые услуги от различных банков, микрофинансовых организаций, страховых брокеров, а в будущем — магазинов медицинских учреждений и так далее.

В ЦБ отметили, что данные сведения будут по-прежнему находиться у финансовых организаций. Они будут передаваться с помощью открытых API напрямую от компании к компании при наличии согласия человека.

До этого вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов заявил, что за 2023 год киберпреступники совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги».

Он подчеркнул, что это колоссальное, сложнейшее информационное воздействие.

Ранее мошенники начали выманивать аккаунты на «Госуслугах» через «театральное шоу».