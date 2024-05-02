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Польский пограничник получил ранение от броска камня в лицо

Погранслужба Польши: пограничник получил ранение в лицо от броска камня

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gov.pl

На границе с Белоруссией польские пограничник и военнослужащий получили ранения в результате попадания в лицо камней. Об этом со ссылкой на Пограничную стражу Польши сообщает РИА Новости.

Оба инцидента произошли 1 мая во время патрулирования границы. Раненому сотруднику Погранстражи понадобилась медицинская помощь, удар камнем в лицо получил также солдат Войска Польского. О нападавших ничего не сообщается.

При этом за сутки было зафиксировано 113 попыток незаконного проникновения в Польшу со стороны Белоруссии. Десятерым нелегалам понадобилась медицинская помощь, среди них оказалась беременная женщина из Ирана.

29 апреля бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил заминировать границу страны с Россией и Белоруссией. По мнению генерала, для защиты страны размещать эшелонированные минные поля вдоль границ нужно уже сейчас.

За день до того глава погранкомитета Белоруссии выразил надежду, что ЕС не опустит железный занавес. Глава ведомства назвал причиной автомобильных очередей на границах с Польшей и странами Балтии сокращение государствами ЕС числа функционирующих пунктов пропуска, а также нестабильную работу пограничников и таможенных служб европейских соседей Белоруссии.

Ранее в Белоруссии задержали пытавшегося улететь по чужому паспорту россиянина.

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