В Британии оценили новые заявления Макрона об отправке войск на Украину

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск Франции на Украину в случае прорыва фронта и тяжелого положения Вооруженных сил Украины являются признаком паники в Европе. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Президент Макрон выступает в роли надежного звонаря, и эта статья говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство по поводу того, что события снова развиваются не в том направлении, в котором ожидалось», — заявил Маркурис.

Эксперт отмечает, что новый пакет военной помощи Украине от США в размере $61 млрд послужит подспорьем только в том, чтобы ВСУ смогли сдержать ожидаемое весной-летом наступление российской армии. Однако, как отмечает, Маркурис, в Европе растет понимание того, что ВСУ могут не справиться с этой задачей — следствием чего могут быть громкие заявления Макрона.

До этого член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что отправка войск на Украину обернется для Франции большими потерями.

Ранее Макрон назвал три угрозы существованию Европы.