Чубайс получил новую должность в Израиле

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал «организатором группы спонсоров» «Центра российских исследований» (ЦРС), который открылся при Тель-Авивском университете. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В сообщении отмечается, что центр будет изучать экономическую, политическую, социальную и культурную историю России после распада СССР.

По данным вуза, деятельность ЦРС не является политически мотивированной, его сотрудники будут заниматься исключительно академическими исследованиями. Задача проекта — «исследовать возможное будущее РФ на основании событий недавнего прошлого», указывается в сообщении пресс-службы. Помимо Чубайса, в проекте будут задействованы публицист Александр Баунов (признан в РФ иностранным агентом) и социолог Виктор Вахштайн (признан в РФ иностранным агентом).

«... Заявленная задача ЦРС — подойти к возможности «понимания России» в ее новом виде в чисто академическом смысле, — отметили в учебном заведении.

В середине февраля 2024 года стало известно, что Чубайс профинансировал новый центр российских исследований в Тель-Авивском университете.

Чубайс покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. С 2022 года он живет в Израиле.

Ранее в Госдуме обвинили Чубайса в совершении госизмены.