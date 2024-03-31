Хотела в медицину, но творчество выбрало само: Лайме Вайкуле — 70

Лайма Вайкуле родилась в 1954 году в латвийском городе Цесис. Отец девочки работал на заводе, а мама — сначала продавщицей, а потом директором магазина. После окончания восьми классов Лайма поступила в медучилище.

«Я действительно видела себя медицинским работником. Но, как говорят, хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Сопротивляться провидению бесполезно. Путь сам выберет тебя. Так, творчество меня выбрало», — рассказывала певица в одном из интервью.

Ее творческая карьера началась рано — в 15 лет Вайкуле выступила на конкурсе юных вокалистов, где ее талант заметил латвийский певец и вокальный педагог Леонид Заходник. Благодаря ему девушка стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения под руководством композитора и пианиста Раймонда Паулса. В 1970-х вместе с рок-группой Вайкуле выступала в ресторанах и кафе, а уже в конце десятилетия пела в юрмальском варьете «Юрас Перле».

В середине 1980-х певица познакомилась с поэтом-песенником Ильей Резником, который предложил ей записать песню на русском языке. «Ночной костер» стал хитом телеэфиров, за ним последовали знаменитые «Вернисаж» и «Еще не вечер». После этого Вайкуле уехала в США, где почти год работала над записью альбома на английском языке и подписала контракт с лейблом.

С середины 90-х певица жила и работала на две страны, активно гастролировала и участвовала в различных российских проектах. В 2021 году стала наставником в четвертом сезоне шоу «Голос».

После начала спецоперации Вайкуле осудила действия российских властей и уехала из России в Латвию. Она рассказала, что перестала общаться со многими коллегами, которые придерживаются другой позиции. В декабре 2022 года певица дала интервью, в котором заявила, что «содержала весь Советский Союз, выпуская свои диски». Эти слова Вайкуле встретили резкую критику в России.