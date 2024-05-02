Французские военнослужащие во время совместных французско-американских учений с участием ракетных установок HIMARS и MLRP и на полигоне в Капу-Мидии, на берегу Черного моря, Румыния, 2023 год

«Запрос Киева и прорыв фронта». Макрон назвал условия для переброски войск на Украину Политик Филиппо назвал натовским безумием слова Макрона о вводе войск на Украину

Макрон в очередной раз допустил возможность переброски французских военнослужащих на Украину. Такой шаг может последовать, по его словам, при двух условиях: запрос Киева и прорыв ВС РФ линии фронта. Во Франции уже успели назвать это предложение «приступом натовского безумия от дурака Макрона», а в МИД России объяснили действия французского президента «сменой дней недели». В феврале Макрон уже рассуждал о возможности отправки западных войск на Украину. Тогда эту инициативу не поддержали премьер-министр Нидерландов Рютте, канцлер Германии Шольц, генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

Отправка войск

Президент Франции Эммануэль Макрон снова сообщил, что не исключает отправку военнослужащих на Украину.

«Абсолютно. Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего», — ответил французский лидер на вопрос журналиста The Economist, придерживается ли он все еще идеи о возможной отправке войск на Украину.

Французский лидер обратил внимание, что его идею о военном участии в конфликте уже поддержали «много стран». Что именно это за страны, он не уточнил. При это он призвал страны-союзницы не отвергать такой сценарий развития событий, поскольку это служит «основным условием» безопасности и авторитета ЕС.

Он назвал два условия для переброски войск стран Запада на Украину: прорыв линии фронта и соответствующий запрос Киева.

«Если бы русские прорвались через линию фронта, если бы поступила просьба Украины, чего сегодня нет, мы бы на законных основаниях должны были задаться этим вопросом [об отправке войск]»,

— сказал он, напомнив, что Франция уже направляла свои войска на помощь африканским странам, когда об этом просили их лидеры.

По его словам, способность Европы «сдерживать дальнейшую агрессию зависит от отсутствия красных линий», имея в виду отсутствие любых ограничений в вопросе поддержки ВСУ.

«Консенсус по отправке сухопутных войск не достигнут»

Макрон уже говорил о таком вероятном развитии событий. До этого в марте он заявил об отсутствии препятствий для любого вида помощи Киеву, в том числе ввода французских войск.

Впервые Макрон заговорил об этом 27 февраля. На пресс-конференции по итогам саммита в Париже с участием представителей около 20 западных государств он, комментируя возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину, не исключил такой вариант развития событий. Тогда он заявил, что западные страны сделают все, чтобы «не дать России победить» в украинском конфликте.

«Мы это обсудили, консенсус по отправке сухопутных войск в официальной манере пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — сказал французский лидер.

Как обратил тогда внимание президент Франции, многие из числа стран-союзниц прежде не поддерживали поставку ВСУ танков, самолетов и ракет большой дальности, но затем изменили свое мнение.

Реакция на первое предложение Макрона

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции по итогам саммита в Париже отметил, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня».

Отправку военных на Украину исключил канцлер Германии Олаф Шольц. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже не поддержал позицию Макрона.

«У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, ни альянс, ни его союзники не являются стороной конфликта», — сказал Столтенберг.

За день до саммита, на котором Макрон сделал заявление по поводу присутствия войск на Украине, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить свои контингенты на Украину. Тогда он не уточнил, о каких именно странах говорит. Присутствие словацких военных на фронте он при этом исключил.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля поддержал соответствующую идею президента Франции. По его словам, речь может идти об отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, которые там задействованы.

В четверг лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил предложение президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего условия отправки войск на Украину.

«Новый приступ натовского безумия от дурака Макрона, который только что объявил, что он снова может отправить сухопутные войска против России!» — написал политик в социальной сети Х (цитата по РИА Новости).

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что Россия начинала спецоперацию против Украины, а теперь она продолжается «как фактически война между Москвой и коллективным Западом». Он отметил, что вмешательство НАТО осложняет конфликт, но Россия так или иначе добьется своих целей.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 19 марта сделал заявление, согласно которому Франция уже готовит воинский контингент для отправки на Украину.

2 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя названные Макроном условия для отправки войск страны на Украину, сказала, что французский лидер руководствуется «днями недели» при планировании подобных заявлений.

«Видимо, это как-то связано с днями недели у него (Макрона. — «Газета.Ru») — цикл такой», — отметила представитель российского внешнеполитического ведомства, не уточнив, о каком именно цикле идет речь.