Слуцкий рассказал о планах усилить защиту Крымского моста

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Крымский мост надежно защищен, а его охрану усилят. Об этом сообщается в Telegram-канале парламентария.

Он подчеркнул, что украинская сторона не скрывает обсуждения на государственном уровне атаки на мост, а на «псевдодипломатическом поприще» отличился постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица.

Слуцкий считает, что украинский постпред повторяет упражнение посла Литвы Линаса Линкявичюса с намеками на уничтожение Крымского моста.

2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

В апреле о намерении уничтожить Крымский мост говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующая задача будет включена в план нового контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста.