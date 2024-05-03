На Украине наблюдают странное свечение в небе

По всей Украине в небе видно странное свечение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна».

Отмечается, что о нем сообщили жители Киева, Днепра, Одессы и западных регионов.

Кроме того, некоторые очевидцы отмечают, что объект движется.

2 мая во Львовской области Украины запретили посещать леса Яворовского района.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергетической системы страны повреждена.

В апреле министерство экономики Украины сообщило, что Киев рассчитывает получить от Дании €380 млн на восстановление критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Ранее российские военные уничтожили логистический центр ВСУ в Одессе.