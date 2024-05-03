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Ученые предложили лунным колонистам бегать по стенам для поддержания формы

RSOS: забеги в вертикальном кольце помогут оставаться в тонусе на Луне

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NASA

Итальянские ученые из Миланского университета разработали тренировку для участников будущих лунных миссий, которым придется находиться на поверхности спутника долгое время. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Пребывание в среде с низкой гравитацией вызывает телесные изменения из-за атрофии мышц и потери костной массы. При возвращении на Землю исследователям Луны придется заново привыкать к силе тяжести родной планеты.

Команда предложила использовать для тренировок снаряд, который иногда можно увидеть в цирках. Он представляет собой большое кольцо с вертикальными стенами. В ходе представлений каскадеры на мотоциклах ездят по внутренней части этого колеса, удерживаясь на отвесной поверхности за счет скорости.

По словам ученых, лунная гравитация, составляющая 1/6 от гравитации Земли, позволит людям бегать по вертикальным стенам без какой-либо техники.

Чтобы проверить свои предположения, исследователи арендовали колесо диаметром 9,4 метра провели в нем вертикальные забеги. Участников тренировок подстраховали эластичными шнурами, имитируя условия лунного тяготения.

Оба добровольца сумели пробежать полный круг после пяти-восьми попыток. Как показали измерения скорости, длины шага и силы удара ног о поверхность, условия почти полностью соответствовали обычной пробежке на Земле.

Исследователи отметили, что несколько кругов в день в таком кольце помогут покорителям Луны сохранить форму для безопасного возвращения домой.

Ранее ученые нашли мутации в супербактериях с МКС.

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