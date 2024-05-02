Сергей «Паук» Троицкий заявил, что силовики похитили у него шесть бутылок элитной водки

Лидер «Коррозии металла» Сергей «Паук» Троицкий заявил в беседе с «Газетой.Ru», что во время задержания на концерте в Нижнем Новгороде у группы похитили элитный алкоголь, баулы с мерчем и две гитары. По его словам, зрителей и музыкантов задерживали «нанятые люди».

«У группы сотрудниками пятого отделения полиции Нижнего Новгорода и УФСБ по Нижнему Новгороду было похищено шесть бутылок элитной водки, три бутылки шампанского Moet. Похищено два музыкальных инструмента: шестиструнная бас-гитара стоимостью 300 тыс. рублей, и акустическая гитара за 420 тыс. Также были конфискованы деньги у продавщицы мерча группы на сумму больше 150 тыс., и у продавца билетов наличные деньги в размере 200 тыс. Конфискованы два баула с мерчем группы больше, чем на 300 тыс: балахоны, майки и т.д. А также концертные и театральные баннеры группы на 20 тыс.», — сказал Троицкий.

Он также утверждает, что денег и драгоценностей лишились многие посетители концерта, которых обыскивали во время облавы люди в масках.

«Вот этот ЧОП, который ворвался в зал, он не имеет отношения к силовым органам. Это были нанятые люди председателя городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричева, который арестован 28 апреля в ДНР. Там людей сбрасывали с пятого этажа в проем между лестницей. Людей клали на пол, обыскивали, вытаскивали наличные деньги, карты, драгоценности: кольца, часы и нательные православные кресты», — заявил Троицкий.

В ночь на 28 апреля на концерте группы «Коррозия металла» в Нижнем Новгороде был задержан лидер коллектива Сергей «Паук» Троицкий, два гитариста и около 40 зрителей. Силовики ворвались в клуб, раздевали посетителей и искали у них татуировки.

Директор группы Мария Рунова объяснила, что силовиков заинтересовал мерч группы — на нем были нарисованы «древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами». В тот же день стало известно, что суд оштрафовал Троицкого за демонстрацию нацистской символики на 1 тыс. рублей. Его признали виновным в административном правонарушении. На такую же сумму были оштрафованы задержанные музыканты.

После этого Троицкий заявил, что «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность.

Ранее лидер «Коррозии металла» потребовал трибунала для организаторов облавы в Нижнем Новгороде.