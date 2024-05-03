Премьер Словакии прокомментировал отправку военных на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова президента Франции о возможной отправке европейских военных на Украину, заверил, что его страна этого не сделает. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо напомнил, что Украина не является членом НАТО, а Словакия с войной на украинской территории не имеет ничего общего.

Он добавил, что нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу.

До этого Фицо заявил, что процесс евроинтеграции Украины затянется на годы, а государства, поддерживающие конфликт Москвы и Киева, будут всячески тормозить этот процесс.

В то же время страны, которые поддерживают продолжение конфликта на Украине заявляют о том, что Украина будет в Евросоюзе, однако процесс вступления должен происходить «потихоньку», указал премьер Словакии.

Он напомнил, что Словакия серьезно относится к возможному членству Украины в ЕС, отметив, что для этого необходимо выполнить ряд условий.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.