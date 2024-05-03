Экспортную пошлину на золото отменили

Правительство Российской Федерации приняло решение отменить действие экспортной пошлины на золото. Это следует из опубликованного постановления правительства.

Постановление было подписано 25 апреля. Пошлина продолжает действовать на золотосодержащие концентраты.

До этого в России предложили ввести дополнительный налог на золото в размере 78 тысяч рублей за килограмм.

2 мая сообщалось, что российские банки получили рекомендации активнее отслеживать операции клиентов по покупке золотых слитков как для предотвращения отмывания доходов, так и в целях контроля движения капитала.

Ы конце апреля главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов заявил, что продолжение разгона инфляции в США способно привести цену на золото к новым историческим рекордам до конца года.

Ранее россиянам рассказали об особенностях инвестиций в бриллианты.