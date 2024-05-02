Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Латвии отправил в тюрьму на 10 лет 83-летнего священника-педофила

В Латвии осудили 83-летнего священника, который растлил пять девочек

close
100%
Armin Weigel/dpa via AP

В Латвии вынесли приговор 83-летнему священнослужителю, который годами домогался и насиловал детей. О решении суда сообщает Baltijas Balss.

Оставаясь наедине с жертвами, пожилой мужчина пользовался их беспомощным состоянием и использовал свой авторитет. Согласно обвинительной речи, он удовлетворял свое половое влечение и совершал действия сексуального характера при физическом контакте с телом потерпевших и без физического контакта, чтобы «вызвать в них половой инстинкт». Преступления продолжались с августа 2018 года по апрель 2022 года, за это время пострадали пять девочек в возрасте от семи до 16 лет.

В результате половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и духовное развитие пострадавших девочек были поставлены под угрозу. Обвиняемый был признан виновным в совершении ряда насильственных преступлений, суд приговорил его к лишению свободы на десять лет и пробационному надзору на три года.

Ранее священника обвинили в растлении 53 мальчиков в Еврейской автономной области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами