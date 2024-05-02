Суд в Латвии отправил в тюрьму на 10 лет 83-летнего священника-педофила

В Латвии вынесли приговор 83-летнему священнослужителю, который годами домогался и насиловал детей. О решении суда сообщает Baltijas Balss.

Оставаясь наедине с жертвами, пожилой мужчина пользовался их беспомощным состоянием и использовал свой авторитет. Согласно обвинительной речи, он удовлетворял свое половое влечение и совершал действия сексуального характера при физическом контакте с телом потерпевших и без физического контакта, чтобы «вызвать в них половой инстинкт». Преступления продолжались с августа 2018 года по апрель 2022 года, за это время пострадали пять девочек в возрасте от семи до 16 лет.

В результате половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и духовное развитие пострадавших девочек были поставлены под угрозу. Обвиняемый был признан виновным в совершении ряда насильственных преступлений, суд приговорил его к лишению свободы на десять лет и пробационному надзору на три года.

Ранее священника обвинили в растлении 53 мальчиков в Еврейской автономной области.