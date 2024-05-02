«Чисто английское убийство». Почему Reuters удалил материал о законности ударов ВСУ по России Захарова прокомментировала слова Кэмерона об ударах ВСУ по территории России

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что у Украины есть право бить британским оружием по целям внутри России. Его слова процитировало агентство Reuters, а через два часа после публикации отозвало этот материал для «пересмотра некоторых деталей». В российском МИДе аннулирование публикации назвали «чисто английским убийством».

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев заявил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Слова руководителя дипведомства процитировало агентство Reuters.

«У Украины есть это право. Когда Россия бьет по целям внутри Украины, вы можете понять, почему Украина чувствует необходимость гарантировать, что она защищает себя», — пояснил министр иностранных дел.

Кэмерон также сообщил, что Великобритания будет столько, сколько потребуется оказывать ежегодную финансовую помощь Киеву в размере £3 млрд ($3,74 млрд). Глава МИД королевства подчеркнул, что Британия опустошила все, что имеет, «с точки зрения поставки военной техники».

«Некоторая из этой [техники] на самом деле прибывает на Украину в тот момент, когда я нахожусь здесь», — добавил Кэмерон.

На слова британского министра отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что теперь Лондон должен готовиться к тому, что Киев будет точно также наносить удары британским оружием по территории Великобритании.

«Как в своё время сделали выкормленные западниками террористы «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), — заключила Захарова.

«Отозвано для пересмотра некоторых деталей»

При этом спустя два часа после публикации агентство Reuters отозвало свой материал, в котором цитировались слова Кэмерона о праве Украины бить британским оружием по целям на территории России.

На момент написания этой заметки на странице материала сказано:

«Сообщение Reuters о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано для пересмотра некоторых деталей. Пересмотренная версия будет опубликована через некоторое время».

Причину, по которой публикация была отозвана, агентство не приводит.

Мария Захарова, комментируя отзыв материал Reuters, заявила, что власти Великобритании принесли агентство в жертву.

«На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», — отметила дипломат.

Легитимные цели

Кэмерон — не первый политик, который заявляет о законности украинских ударов по объектам в глубине территории России. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал легитимными атаки Киева по военным целям за пределами зоны спецоперации.

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — отметил секретарь Североатлантического альянса.

При этом Столтенберг подчеркнул, что он не будет давать Украине советы, по каким целям ей бить, а по каким — нет.

После этого министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью украинскому изданию «Европейская правда» рассказала, что некоторые западные правительства тайно разрешили Киеву использовать свое оружие за пределами Украины.

«Вам нужна способность наносить глубокие высокоточные удары в том числе по российской территории. По местам, откуда Россия атакует Украину... Уже есть страны, которые предоставили Украине оружие без подобных ограничений [по ударам на российской территории]», — заявила Браже.

Она не уточнила, какие именно страны дали ВСУ такое разрешение. В ответ Мария Захарова потребовала предоставить список государств, «если [глава МИД Латвии] не врет».