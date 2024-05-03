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Латвия будет 9 мая отмечать День Европы

Министр Браже заявила, что Латвия будет 9 мая отмечать День Европы

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Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже объявила о планах отметить День Европы 9 мая в стране. Она ничего не сказала о возможных мероприятиях, связанных с Днем Победы, пишет украинское издание «Европейская правда».

«Это еще далеко. Подождем и посмотрим», — отметила Браже в интервью, отвечая на вопрос о возможных мероприятиях в этот день. «Я уверена, что мы будем отмечать День Европы», — добавила глава МИД Латвии.

20 апреля 2023 года сейм Латвии принял новый закон, запрещающий проведение публичных мероприятий 9 мая, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. В Евросоюзе празднование завершения Второй мировой войны приходится на 8 мая, а 9 мая отмечается День Европы — годовщина принятия декларации Робера Шумана в 1950 году, считаемая началом европейской интеграции.

В 2023 году жителям Латвии разрешалось возложить цветы только на кладбищах во время праздника. Полиция страны запретила возложение цветов на местах снесенных советских памятников и ношение георгиевских лент в общественных местах. По данным портала Delfi, латвийские правоохранительные органы зафиксировали 35 административных правонарушений и возбудили 4 уголовных дела в связи с празднованием Дня Победы.

Ранее суд в Латвии отправил в тюрьму на 10 лет 83-летнего священника-педофила.

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