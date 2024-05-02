Военная операция на Украине, день 799-й

Свыше половины энергосистемы Украины уничтожено ударами РФ, сообщил Foreign Policy глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
УФСБ России по Приморскому краю сообщило о задержании местного жителя, которому инкриминируется работа на Главное управление разведки Украины.
По данным силовиков, приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК региона.
Виновные в одесской трагедии 2 мая 2014 года известны и будут наказаны, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Ночью взрывы произошли также в подконтрольном Украине городе Херсоне, сообщило издание «Общественное».
14 человек пострадали в результате ракетного удара по Одессе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его данным, оказалась повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты.
⚡️ Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 12 беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Пять БПЛА сбиты и перехвачены над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями.