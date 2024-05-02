Военная операция на Украине, день 799-й

08:07

⚡️ Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 12 беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Пять БПЛА сбиты и перехвачены над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями.