Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 799-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 799-й день

close
100%
Подготовка танковых экипажей в зоне СВО

Подготовка танковых экипажей в зоне СВО

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Средства ПВО РФ уничтожили 12 БПЛА, сообщили в МО РФ. Атакованы цели в Одессе и Херсоне. Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на скорое нападение на Крымский мост. Виновные в одесской трагедии 2 мая 2014 года будут наказаны, пообещал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Свыше половины энергосистемы Украины уничтожено ударами РФ, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:37

Свыше половины энергосистемы Украины уничтожено ударами РФ, сообщил Foreign Policy глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

08:28

УФСБ России по Приморскому краю сообщило о задержании местного жителя, которому инкриминируется работа на Главное управление разведки Украины.

По данным силовиков, приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК региона.

08:24

Виновные в одесской трагедии 2 мая 2014 года известны и будут наказаны, заявил в интервью ТАСС глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

08:19

08:16

Ночью взрывы произошли также в подконтрольном Украине городе Херсоне, сообщило издание «Общественное».

08:14

14 человек пострадали в результате ракетного удара по Одессе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

По его данным, оказалась повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты.

08:07

⚡️ Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 12 беспилотников над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Пять БПЛА сбиты и перехвачены над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью, по одному — над Курской и Белгородской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 799-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
ВСУ атаковали беспилотниками пять российских регионов
«Раскрывать преступление они не хотят»: 10 лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Экс-депутат Рады Олейник уверен, что РФ найдет виновных в трагедии в Одессе
На Украине снова угрожают безопасности Крымского моста. Постпред при ООН намекнул на его исчезновение
Постпред Украины в ООН Кислица намекнул на удар и исчезновение Крымского моста
Киркоров о своем 57-летии: «Вошли в правильную дверь»
В Египте обсуждают вопрос увеличения роли российского рубля в расчетах
Скандально известная Диана Шурыгина о вызове полиции: «Попросила забрать меня и знакомого»
Володин назвал борьбу с нацизмом одной из целей спецоперации
Новости и материалы
На Украине могут ограничить спутниковую съемку
«Спартак» обратился к болельщикам после победы в Кубке России над «Динамо»
Мостовой раскритиковал формат Кубка России после вылета «Динамо» от «Спартака»
Деми Мур готовится к «прощанию» с тяжелобольным Брюсом Уиллисом
В Армении задержали десятки протестующих против делимитации границы
Кожевникова поделилась снимком полугодовалого сына: «Уже шесть зубов!»
«ПСЖ» после матча Лиги чемпионов уехал со стадиона без Мбаппе
Артиллеристы уничтожили пехоту ВСУ на Северском направлении
Hofmannita опубликовала снимок с Техником из рехаба: «Хочу искренне извиниться»
США расширили санкции против российских компаний
Заместителя свердловского министра энергетики и ЖКХ арестовали
Глава МИД Украины рассказал о повреждении энергосистемы страны
Филиппины вызвали посла Китая
В России заявили о нехватке оригинальных запчастей для техники Apple
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока
Самозанятых среди россиян-фрилансеров стало больше
Директор от РФ в МВФ назвал заморозку активов РФ крупнейшей кражей за всю историю
Россиянам рассказали, как пережить последствия санкций
Все новости
В России могут сделать обязательным триколор на номерах машин
«Фашистские выродки». Медведчук рассказал, кто организовал поджог Дома профсоюзов в Одессе
Медведчук: бывший и.о. президента Турчинов организовал пожар в Одессе в 2014-м
В Кремле назвали победителя фестиваля «Дорога на Ялту»
В США скончался еще один источник утечек о проблемах с самолетами Boeing
Ирина Корсакова
Как при трагедиях не повесить ипотеку на родных
«Тошнота уже от воинов-суперменов»: блогера задержали из-за критики памятников ветеранам
Губернатор Чибис осудил блогера, оскорбившего военные памятники
Король визуала. Лучшие фильмы Уэса Андерсона
«Лучше не говорить это вслух»: В Латвии заявили о разрешении ВСУ атаковать Россию западным оружием
Захарова: Латвия должна назвать страны, позволившие Украине бить по России
«После Пасхи»: ВВС Украины раскрыли дату начала поставок F-16
Спикер ВВС Украины заявил, что Киев получит первые F-16 раньше обещанных сроков
«Собирает танки и продает Киеву». В Германии радикалы подожгли дачу главы Rheinmetall
В ФРГ радикалы сожгли летний дом руководителя оборонного концерна Rheinmetall
Резиновые пули, водометы, драка в парламенте. Как в Грузии принимают закон об иноагентах
В парламенте Грузии произошла потасовка между депутатами перед началом заседания
В четырех областях России ночью сбили шесть украинских БПЛА
Губернатор Гусев сообщил, что ночью в Воронежской области сбили три беспилотника
Какие новинки Пекинского автосалона появятся в продаже в России очень скоро
«Газета.Ru» перечислила новинки Пекинского автосалона, которые появятся в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами