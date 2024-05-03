Пожар в административном здании на востоке Москвы локализовали

Пожар в здании завода по производству искусственного камня на востоке Москвы локализован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«На востоке столицы огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 2 500 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что к тушению пожара в здании завода по производству искусственного камня подключился второй вертолет.

Отмечалось, что пожар начался около 21:30 и быстро распространился по конструкции.

2 мая в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.

Утром 1 мая пожар произошел на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ), которое находится в Читинском районе Забайкальского края. Пламя охватило 30 строений, после чего перешло на лесной массив.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.