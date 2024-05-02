Что такое саморазвитие? Зачем оно нужно и с чего начать Саморазвитие: что это такое, почему нужно человеку и что для него нужно делать

Общество часто диктует людям, что они должны динамично развиваться и поспевать за новыми технологиями и тенденциями. Оставаться на плаву в мире, где нужно постоянно вести работу над собой, может быть очень непросто. Однако это важно, чтобы адаптироваться, получать новые знания и быть лучшей версией себя. «Газета.Ru» выяснила, что такое саморазвитие, с чего начать и почему мозг толкает нас на это.

Что такое саморазвитие и для чего оно нужно

Саморазвитие — это процесс непрерывного личностного роста, улучшения навыков, знаний и качеств, которые способствуют достижению целей.

Личная удовлетворенность. Люди, которые постоянно бегут за лучшей версией себя, могут чувствовать удовлетворение от достижений, создавать положительный образ о себе и укреплять уверенность в своих силах и способностях. Это ведет к большей мотивации и получению приятных эмоций от жизни.

Улучшение навыков и достижение целей. Саморазвитие позволяет поставить конкретную цель и постепенно двигаться в ее направлении, будь то высшее образование или улучшение физической формы. Кроме того, постоянное обучение и совершенствование профессиональных навыков открывает двери для карьерного роста.

Повышенная готовность к разным ситуациям. Благодаря совершенствованию себя человек может быть более гибким и адаптивным к переменам, что важно в быстро меняющемся мире. Это помогает людям лучше справляться с непредвиденными обстоятельствами и стрессом.

Ментальное здоровье и связь с людьми. Многие аспекты саморазвития связаны с улучшением физического и психического здоровья. Более того, развитие социальных навыков и эмоционального интеллекта способствует построению крепких взаимоотношений с другими людьми — в семье, в дружбе и на работе.

Нести пользу для общества. Люди, стремящиеся к саморазвитию, могут оставить положительное наследие для будущих поколений, вдохновляя других своим примером. Саморазвитие отдельных людей вносит вклад в общее благополучие общества, способствуя гармоничной и продуктивной среде для всех.

Как человеческий мозг воспринимает новую информацию

Человеческий мозг — это сложная структура, предназначенная для обработки и восприятия новой информации, а также для адаптации к окружающей среде. Его нейронные связи отвечают за продуцирование речи, формирование памяти и управление движениями тела. Они очень важны для анализа полученных данных и их последующего применения.

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По одной из концепций в психологии человеком движут две основных силы — это потребность в любви и потребность в новых впечатлениях, объяснила в беседе с «Газетой.Ru» психолог Елена Бачурина.

Система вознаграждения мозга, связанная с дофамином, играет ключевую роль в поощрении поведения, направленного на поиск новой информации. Когда человек приобретает новые знания, происходит выброс этого гормона, что вызывает чувство удовольствия и мотивирует к дальнейшему обучению.

Префронтальная кора связана с планированием, принятием решений и самоконтролем. Она также участвует в процессах исследования и анализа новой информации. Эта область мозга согласовывает мысли и действия в соответствии с целями.

Гиппокамп — часть лимбической системы — отвечает за формирование и хранение воспоминаний, которые человек использует в течение жизни для принятия решений и выбора моделей поведения в разных ситуациях. Он также участвует в пространственной навигации и ориентировании в новой среде.

Мозг постоянно изменяется и адаптируется, создавая новые нейронные связи в ответ на обучение и опыт. Эта способность называется нейропластичностью и является ключевой для человека. От природы люди очень любопытны. Это обусловлено веками эволюции: те, кто лучше всего анализировал свой опыт и преобразовывал его, выживали.

Стремление к знаниям и совершенствованию и сейчас помогает людям лучше приспосабливаться к меняющимся условиям. Способность учиться у других и передавать информацию — важный фактор прогресса человеческого общества. Это позволяет каждому поколению накапливать опыт предшественников и модифицировать его.

Человек, как биологическая система, должен получать очень много стимула. Любопытство является его природной чертой и природной программой. И это неспроста. Дело в том, что совершенствуя себя, человек не только получает и укрепляет важнейшие навыки — физические, интеллектуальные, социальные, — но и повышает выносливость своего организма в целом. Елена Бачурина Психолог

Что нужно делать, чтобы саморазвиваться

Цели, планирование и мотивация

— Используйте концепцию SMART для постановки целей. SMART — аббревиатура, которая расшифровывается как: Specific (конкретный), Measurable (измеримый), Achievable (достижимый), Relevant (значимый), Time bound (ограниченный во времени).

Термин «конкретный» предполагает, что при постановке цели человек должен точно понимать результат, который он собирается достичь. «Измеримый» означает, что нужно установить критерии, чтобы зафиксировать процесс осуществления цели. Концепция предполагает, что каждая поставленная цель может быть выполнена человеком — «достижима». Конечный результат должен нести выгоду и практическую пользу, только тогда он будет «значимым». Достижение цели также должно быть ограничено во времени, поэтому у нее всегда есть дедлайн.

— Разбейте цели на задачи и составьте график. Можно использовать планировщики, приложения для управления задачами или обычные списки дел. Гораздо проще идти к цели маленькими шагами, отмечая каждую победу. Например, у вас есть одна большая цель — сделать ремонт в квартире. Для этого разделите ее на подзадачи: заработать деньги, найти работников, купить материалы, сделать дизайн-проект и так далее.

— Ищите источники вдохновения. В этом вам помогут мотивационные книги, лекции или истории успеха реальных людей. Для большей наглядности можно сделать своими руками доску визуализации. На ней вы сможете записать свои подзадачи и отслеживать прогресс.

Образование и обучение

— Составьте список книг по темам. Выберите направление, которое вас интересует, и запланируйте регулярное чтение. Можно использовать технику помодоро: нужно завести таймер на 25 минут и погрузиться в книгу, не отвлекаясь, а дальше передохнуть пять минут. Затем заниматься делом и отдыхать с одинаковыми интервалами. Не забывайте и про аудиокниги, которые позволяют учиться в дороге или во время занятий спортом.

— Изучите онлайн-платформы с курсами и вебинарами. Не обязательно получать знания только из книг или на лекциях в университете. Рынок образования предполагает множество онлайн-уроков вне стен высших учебных заведений. Кстати, некоторые ресурсы предлагают сертификаты, которые могут быть полезны в карьере.

— Присоединяйтесь к профессиональным ассоциациям, клубам или группам по интересам. Так вы сможете учиться у других и расширить список контактов. Не забывайте, что нетворкинг помогает не только устанавливать связи, но находить клиентов и работу.

Личное развитие и саморефлексия

— Ведите дневник. Записывайте свои мысли, эмоции и действия, чтобы анализировать пройденный путь и выявлять области для роста. Можете рассматривать некоторые ситуации, выявляя в них плюсы и минусы, и черпать из этого дополнительные выводы.

— Медитация. Практики осознанности и медитации помогают улучшить фокусировку, эмоциональное состояние и самоконтроль. Магазины приложений на смартфонах предлагают различные сервисы, которые могут помочь в этом. Кроме того, готовые аудиозаписи для духовного роста можно найти на видеохостингах.

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— Изучайте техники управления стрессом. Расти над собой, когда душа не на месте, намного сложнее. Глубокое дыхание, прогрессивная мышечная релаксация или арт-терапия помогут контролировать сложные эмоции.

Здоровье и благополучие

— Правильное питание. Спланируйте сбалансированное питание, включающее фрукты, овощи, белки и здоровые жиры. Избегайте избыточного употребления сахара, соли и жареных продуктов.

— Обязательно включайте спорт в жизнь. Разнообразьте физическую активность: включайте кардио, силовые тренировки и растяжку. Найдите занятия, которые вам нравятся, чтобы поддерживать мотивацию.

— Стремитесь к регулярному и качественному сну. Вырабатывайте привычку засыпать без телефона и создайте спокойную атмосферу в спальне. Спать нужно в среднем не менее семи–восьми часов в сутки, однако этот показатель может зависеть от индивидуальных особенностей человека. Сомнологи советуют ложиться отдыхать в период с 22 до 23 часов, потому что в это время вырабатывается больше всего мелатонина.

Развитие социальных навыков и отношений

— Практикуйтесь в общении. Учитесь слушать и излагать мысли ясно и эффективно. Курсы по ораторскому искусству или тренинги по коммуникации могут быть полезными для тех, кто пока испытывает трудности в этой сфере.

— Понимайте эмоции других людей и проявляйте эмпатию. Развитию эмоционального интеллекта способствует литература и упражнения, направленные на самоанализ и рефлексию. Встречи с психологом тоже помогут лучше разобраться в себе и людях.

— Инвестируйте время в укрепление отношений с близкими людьми. Старайтесь регулярно поддерживать общение с теми, кто дорог, потому что именно эти люди придут к вам на подмогу, когда будет сложно или грустно.

Приобретение нового опыта и открытость новым идеям

— Путешествуйте. Посещайте другие города и страны, чтобы расширить свои горизонты, узнать о новых культурах и познакомиться с разными людьми. Это будет качать ваши soft-skills и навыки общения.

— Пробуйте новое. Изучайте искусство, музыку, спорт или что-то, что позволит выходить за рамки своей привычной жизни. Это также способствует развитию креативности и поиску новых источников удовольствия и вдохновения.

— Не бойтесь нового. Будьте открыты к экспериментам и пробуйте вещи, которые находятся за пределами вашей зоны комфорта. Некоторым же, наоборот, придется найти свою точку умиротворения и научиться жить в спокойствии.

Что может мешать саморазвитию

Недостаток мотивации. Без четких целей и понимания, чего вы хотите достичь, импульс поменять свою жизнь может ослабнуть. Усталость, стресс или другие факторы могут также приводить к снижению желания узнавать новое.

Страх и неуверенность. Боязнь ошибиться или потерпеть неудачу может удерживать вас от новых вещей или выхода из зоны комфорта. Отсутствие уверенности в своих способностях или компетенциях порой приводит к заниженной самооценке и ограничению ваших возможностей.

«Если человек знает, какое счастье — продвигаться на пути владения собой, своим умом, телом и управлять впечатлением, которое он производит.... Если он вкусил этот плод самопознания, он с этого пути уже не сойдет», — подчеркнула психолог.

Недостаток времени или ресурсов. Если вы перегружены работой или домашними делами, у вас может не быть времени для саморазвития. Финансовые ограничения или отсутствие доступа к ресурсам (например, к высшему образованию или тренингам) могут затруднить процесс роста.

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Неправильное окружение. Люди, которые не поддерживают ваши цели или демонстрируют негативное отношение к саморазвитию, могут отрицательно сказываться на вашем пути. Без поддержки друзей, семьи или коллег может быть сложнее двигаться вперед и оставаться мотивированным.

Плохое управление временем. Без четкого плана действий и организации каждой минуты можно легко отвлечься или потерять фокус. Склонность откладывать задачи на потом — прокрастинация — может также стать серьезным препятствием для саморазвития.

Моя рекомендация – это постепенность. Я в работе с клиентами используя правило одной минуты. Например, вы начинаете [практиковать] свой новый навык всего лишь с одной минуты. Это ничтожно мало, но затем каждый раз, каждый день, когда вы приступаете к тренировке, добавляется еще по одной минуте Елена Бачурина Психолог

Низкая дисциплина и самоконтроль. Недостаток организованности нередко приводит к тому, что цели остаются нереализованными. Если вы легко отвлекаетесь на социальные сети или другие неважные задачи, это может мешать самосовершенствованию. Постарайтесь сформировать привычку сосредотачиваться на важном.

Для повышения уровня внутренней энергии есть много простых техник, отметила Бачурина. Например, можно включить вдохновляющую музыку — достаточно 50 минут мажорных мотивов, и вы почувствуете прилив энергии. На пользу пойдут и простые телесные техники, особенно на вращение руками и телом. Все это увеличивает шанс, что вы что-то сделаете.

Проблемы со здоровьем. Болезни или плохое самочувствие могут ограничить вашу способность к активному саморазвитию. Нельзя забывать и про психологические проблемы — депрессию или тревожность, — которые тоже влияют на настроение и мотивацию. Не делайте что-то из-под палки, это помешает развитию.

Отсутствие обратной связи или оценивания. Без регулярной оценки вашего прогресса может быть сложно понять, в правильном ли вы направлении движетесь. Когда нет похвалы за усилия и достижения, желание продолжать саморазвитие может снизиться.

Признание и понимание этих факторов — первый шаг к их преодолению. Попробуйте определить, что из этого актуально для вас сейчас, и создайте план, чтобы справиться с этим. Если проблема в нехватке времени, пересмотрите свой график; если в низкой мотивации — найдите источники вдохновения и поддержки.

Истории успеха известных людей

Федор Достоевский

Российский писатель родился в бедной семье, где росли семеро детей. С самого детства родители прививали ему любовь к русскому языку и литературе. Благодаря педагогу по русскому языку Достоевский задумался о писательском призвании. Он пережил множество сложностей: смерть родителей; неудачные попытки повторить успех первого произведения «Бедные люди»; был на грани смертной казни, побывал на каторге. Но его вечное стремление и желание развиваться, принести в мир что-то стоящее, сделали его тем, кем мы знаем его сейчас — великим писателем.

Авраам Линкольн

Авраам Линкольн, 16-й президент США, вырос в бедной семье, не получил формального образования и пережил множество неудач в политической карьере. В 1832 году — ему было 23 года — он остался без работы. Тогда же баллотировался в члены законодательного собрания Иллинойса, но проиграл. В 1848 году Линкольн не получил должность комиссара главного земельного управления в Вашингтоне.

В 40 лет он почти полностью разочаровался в себе и хотел отказаться от политики, посвятил себя юридической практике и стал одним из ведущих адвокатов штата. Но спустя годы вновь вернулся в политику. В 49 лет Линкольн боролся в дебатах за пост сенатора США, но проиграл. Однако его антирабовладельческая речь создала политику репутацию борца против рабства. Во многом это привело Линкольна на пост президента в 1861 году. А такие личностные качества как способность к саморефлексии и глубокому пониманию человеческой природы сделали его выдающимся лидером, способным преодолевать разногласия и вести страну через трудные времена, включая гражданскую войну.

Опра Уинфри

Опра Уинфри выросла в бедной семье в сельской части штата Миссисипи (США) и пережила множество трудностей в детстве. Ее мать в наказание за непослушание отправила Опру в приют для трудных подростков, где она постоянно сталкивалась с домогательствами и рукоприкладством. Расизм и дискриминация тоже были знакомы темнокожей девушке с юных лет.

Однако благодаря своему трудолюбию, упорству и постоянному стремлению выбиться в люди Опра Уинфри стала одной из самых успешных телеведущих и медийных предпринимателей в мире. Она всегда стремилась к образованию, чтению и улучшению своих навыков, что в конечном итоге привело ее к созданию собственной медиакорпорации.

Джоан Роулинг

Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, преодолела множество трудностей на своем пути к успеху. До публикации своей первой книги она жила в бедности, пережила тяжелый развод и смерть матери. Роулинг впала в депрессию, но продолжала писать, постоянно развивая свои навыки и совершенствуя историю о мальчике, который выжил. На пути к публикации она получила 12 отказов, прежде чем лондонское издательство Bloomsbury решили принять ее историю. Успех Гарри Поттера — результат ее настойчивости, целеустремленности и развития как писательницы.

Илон Маск

Илон Маск, основатель SpaceX, Tesla и других технологических компаний, — яркий пример саморазвития и инноваций. В детстве он был замкнутым и любил читать. Благодаря фотографической памяти подробно запомнил два комплекта энциклопедий. В школе над ним постоянно издевались сверстники: однажды его избили так, что ему пришлось восстанавливать сломанный нос. Однако он всегда развивался, изучал учебные материалы и верил в свой успех. Когда ему было 17 лет, он переехал в Канаду, чтобы избежать призыва в армию, и впоследствии получил степень бакалавра по физике.

В начале карьерного пути он поставил перед собой четкие цели: сделать интернет-банкинг проще, остановить глобальное потепление и превратить людей в мультипланетный вид. Его стремление к знаниям и способность учиться самостоятельно помогли ему стать одним из ведущих предпринимателей в области технологий. Маск известен своим трудолюбием, постоянным обучением и способностью думать нестандартно.

«Верьте в себя и не ждите никогда быстрых результатов. Наш успех — это всегда количество собственных усилий, которые мы прилагаем. Ну и плюс, конечно, вдохновение», — заключила психолог Елена Бачурина.