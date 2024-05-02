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Названы возможные сроки начала переговоров по вступлению Украины в ЕС

Президент Латвии допустил начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне

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Global Look Press

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) могут начаться уже летом 2024 года, считает латвийский президент Эдгар Ринкевич. Глава республики сделал соответствующее заявление в эфире телеканала TV3.

Он отметил, что региональное содружество ждет «чрезвычайно сложный» процесс переговоров. При этом политик посчитал «вполне реальной» возможность начала диалога о расширении ЕС в июне текущего года.

«Членство в ЕС означает довольно много ответственности, и в стране, которая сейчас ведет боевые действия, реализация реформ или трансформации, несомненно, не так проста», — добавил Ринкевич.

Однако, по мнению президента Латвии, региональному содружеству стоит в ближайшее время послать Украине и Молдавии «позитивный сигнал» о начале переговоров.

Кроме того, глава республики прокомментировал ситуацию вокруг Грузии. Он обратил внимание, что недавно парламент этой страны во втором чтении одобрил законопроект об иностранных агентах и тем самым спровоцировал начало массовых протестов. Ринкевич уточнил, что решение грузинских депутатов «отделило» государство от начала переговоров о членстве в ЕС.

2 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс принятия Украины в ЕС может затянуться на долгие годы. Как он сказал, поддерживающие продолжение конфликта страны будут всячески тормозить соответствующую работу.

Ранее в ЕС рассказали, как будут оценивать шансы Украины и Молдавии на вступление в региональное содружество.

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