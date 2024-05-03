Группировки шиитов Ирака атаковали Израиль

Иракские шиитские группировки атаковали ракетой город Беэр-Шева в Израиле впервые спустя долгое время. Об этом сообщает объединение группировок «Исламское сопротивление Ирака» в социальных сетях.

«Бойцы «Исламского сопротивления в Ираке атаковали жизненно важную цель в Беэр-Шеве на оккупированных территориях в четверг, 2 мая, крылатыми ракетами «Аль-Аркаб», — сообщает пресс-служба вооруженных группировок.

В сообщении также отмечается, что атака стала ответом на «военные преступления Израиля» в секторе Газа, включая в себя атаки на гражданское население, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

До этого стало известно, что Анкара приостановила все торговые отношения с израильской стороной.

В материале Bloomberg подчеркивается, что в 2023 году товарооборот между двумя странами составил $6,8 млрд в денежном выражении. При этом 76% поставок пришлись на экспорт турецких товаров — при этом Анкара на данный момент не сделала официального заявления по этому вопросу.

Ранее Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме не помогут Израилю заставить Турцию «замолчать».