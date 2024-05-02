Еще один вертолет подключился к тушению пожара на востоке Москвы

Второй вертолет МЧС подключился к тушению пожара в здании завода по производству искусственного камня на востоке Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, существует риск дальнейшего обрушения крыши завода и перехода огня на соседние постройки. Отмечается, что пламя от пожара начало утихать. Вертолеты МЧС скидывают воду на горящую постройку с регулярностью в 15 минут.

До этого сообщалось, что пожар начался около 21:30 и быстро распространился по конструкции. На текущий момент площадь возгорания — 2,5 тыс. квадратных метров. Кровля обрушилась на 1000 квадратах. О пострадавших не сообщается.

2 мая в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.

Утром 1 мая пожар произошел на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ), которое находится в Читинском районе Забайкальского края. Пламя охватило 30 строений, после чего перешло на лесной массив.

Ранее в Москве произошел крупный пожар в административном здании.