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В МЧС по Москве поделились деталями ликвидации пожара на востоке столицы

МЧС: вертолеты во время тушения пожара в Москве совершили 17 сбросов воды

Группировка из трех вертолетов во время ликвидации пожара в Москве в административном здании в восточной части города совершили 17 сбросов воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Тремя вертолетами Московского авиационного центра совершено 17 сбросов воды общим объемом 95 тонн», — сообщили в экстренных службах.

Площадь возгорания составляет 2,5 тыс. квадратных метров — пожар осложняется тем, что в административно-производственном трехэтажном здании обвалилась крыша.

До этого в социальных сетях появилось сообщение, что второй вертолет МЧС подключился к тушению пожара в здании завода по производству искусственного камня на востоке Москвы.

Известно, что пожар начался около 21:30 и быстро распространился по конструкции. В данный момент, благодаря усилиям пожарных, огонь постепенно прекращается, о пострадавших не сообщалось.

Ранее в Москве произошел крупный пожар в административном здании.

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