Кто такие сигма-самцы и почему женщинам лучше их остерегаться Сигма-самец: кто это такой и почему он нравится женщинам

Сигма-самец, он же одинокий волк, — загадочный, обаятельный и уверенный в себе мужчина. Такая личность обладает лидерскими качествами и привлекает внимание. Герои боевиков и психологических драм — классические примеры этого типа мужчин. Люди пишут целые руководства о том, как стать сигмой. Откуда появилось понятие сигма-самец, как выглядят такие мужчины и почему они нравятся женщинам, — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой сигма-самец и откуда появился этот термин

Характеристики «альфа», «бета» и «омега» позаимствовали из типологии волчьих стай, во главе которых, согласно теории, были признанные лидеры — альфа‑самцы и альфа‑самки. В определенные моменты их могли подменять беты, обычно находящиеся на вторых ролях. Омеги же были самыми слабыми особями и часто становились изгоями. Эту концепцию предложил в 1947 году швейцарский ученый Рудольф Шенкель, который наблюдал за волками в зоопарке.

В 1970-х американский исследователь волков Дэвид Мич предположил, что волки могут сражаться за доминирующее место в стае. Однако спустя время оказалось, что альфа-пара на самом деле — родители стаи, а за власть с ними никто не сражается.

Несмотря на устаревшую классификацию волков в стае, идею стали применять для описания разных типов мужчин. Альфами до сих пор называют привлекательных, уверенных в себе и успешных мужчин, которые стремятся быть в центре внимания. Бетам, как правило, не хватает харизмы и уверенности альф, поэтому они пользуются меньшим спросом у противоположного пола.

В 2010 году популярный американский блогер Теодор Роберт Бил на волне интереса к «волчьей» типологии в Сети решил ее доработать. По его мнению, деление на альф и бет недостаточно описывало разнообразие мужчин, поэтому он расширил классификацию, добавив дельт, гамм, лямбд, омег и сигм.

Теодор Бил отметил, что сигмы похожи на альф , но они умышленно ломают шаблоны общества, нарушают социальные нормы и живут по своим правилам. В социальной иерархии блогера, которая выглядела, как пирамида, они стояли наравне с альфами, но были вне схемы.

Сигма-самец характеризуется как личность, которая не стремится к лидерству через авторитет или доминирование, но обладает высокой самостоятельностью и способностью к достижению успеха. Он не полагается на общепринятые социальные правила и порой выступает антигероем.

close 100% Кадр из фильма «Джон Уик» 87Eleven

Термин идеально подошел людям, которые считают себя серыми кардиналами. Они получили архетип «волка одиночки» — влиятельного, как альфа, но при этом не особо популярного и заинтересованного в общественном признании.

Концепция «сигма-самца» не имеет научного подтверждения и является, скорее, частью культурных нарративов, дискуссий в интернете и мемов, чем признанной социальной или психологической категорией.

Характеристика сигма-самца

Волк-одиночка

Мужчины этого типа умеют проводить время наедине с собой комфортно: им не скучно в одиночестве, потому что они находят, чем заняться. Чтобы чувствовать себя в своей тарелке, им не нужна компания. Но их нельзя назвать замкнутыми социофобами, потому что они с радостью проводят время с интересными им людьми. Их эмоциональное и психологическое состояние зависит только от них самих. Сигмы никому не подчиняются и не интересуются мнением окружающих о них.

Самодостаточность и независимость

Сигмы не ищут одобрения или поддержки общества, часто могут казаться загадочными. Они привыкли полагаться в первую очередь на собственные силы и умения. Их не нужно опекать, сигмы отлично справляются с бытом: умеют сами готовить, прибираться и следить за своей гигиеной.

Кроме того, они не боятся тяжелой и изнуряющей работы. Они прошли через школу жизни, поэтому знают, как обеспечить себе комфорт как финансовый, так и эмоциональный. Если они сталкиваются с препятствиями на работе, они не будут лежать и плакать в подушку.

Сигмы привыкли действовать и приспосабливаться к различным ситуациям в зависимости от обстоятельств. Кроме того, они нередко приходят на подмогу другим, но обязательно просчитывают собственную выгоду.

Незаурядное мышление

Сигма-самец может отличаться аналитическим умом и быть хорошим стратегом. Очень часто такие мужчины просчитывают все наперед, оценивая свои действия буквально по шагам. Сигмы привыкли жить по принципу «семь раз отмерь, один — отрежь».

close 100% Кадр из сериала «Во все тяжкие» Sony Pictures Television

Такой типаж невозможно назвать глупым. Другие люди, как правило, считают их умными, но сами сигмы никогда не причисляют себя к гениям. Они всегда видят свои недостатки и стараются расти над собой: занимаются самообразованием, следят за внешностью и манерами. Они не делают это вычурно и напоказ, потому что не стремятся к социальному одобрению.

Лидерские качества

Сигмы преуспевают в лидерских качествах, как и альфы. При этом, в отличие от последних, они ведут людей за собой, не пользуясь собственным авторитетом и не запугивая других. Они не судят других и выступают за справедливость. Несмотря на свою интровертность, сигмы могут обладать личной харизмой, которая привлекает единомышленников.

Сигма-самцы стараются строить с окружением доверительную и экологичную коммуникацию. Всегда думают о личном пространстве и границах других: грамотно распределяют обязанности, не нарушают work-life balance (разделение личной и профессиональной жизни) и не лезут в чужие дела. Мужчины этого типа умеют слушать других и проявлять эмпатию.

Честность и отстраненность

Такие личности привыкли полагаться исключительно на собственные мнение и опыт. В силу такой жизненной идеологии они могут казаться холодными, грубыми и незаинтересованными. Этот стереотип подкрепляется тем, что сигмы достаточно молчаливы и задумчивы, а говорят только то, что у них на уме.

Их взгляд всегда смотрит несколько свысока, как будто не погружаясь в общество вокруг них. Окружающие порой считают их неэмоциональными. Но несмотря на это, они умеют любить — тех, кто этого достоин. У них очень небольшой круг общения, а их доверие сложно завоевать.

Почему сигмы популярны среди женщин

Мужчины-сигмы очаровывают женщин своей загадочностью, молчаливой натурой и интровертностью, объяснила «Газете.Ru» психотерапевт Анастасия Валуева. Однако, по ее словам, завоевывать расположение такого человека нет смысла, потому что сигма редко соглашается на отношения. Это связано с тем, что он боится потерять свободу и взять ответственность за другого человека. В конечном итоге сигмы разбивают множество сердец, предупредила психотерапевт.

Чаще всего такие мужчины привлекают женщин, у которых в семье была подобная модель ролевая модель отца. Холодный, рассудительный, в чем-то патриархальный домоуправ. Женщины могут подсознательно искать именно такого мужчину, чтобы получить возможность соединения или воссоединения контакта с отцом, которого, возможно, даже не было. Анастасия Валуева Психотерапевт

Некоторые девушки сталкиваются с иллюзией, что за задумчивостью и молчаливостью скрывается глубокая натура. На самом деле это может быть далеко не так. Как правило, сигма — воспитанник семейной системы, где, возможно, отсутствовала теплота в отношениях или не было одного из родителей вовсе, что и наложило на мужчину отпечаток.

close 100% Кадр из сериала «Острые козырьки» BBC Television Centre

Самые популярные сигмы в поп-культуре

Патрик Бэйтман («Американский психопат»). Главный сигма. Молодой и успешный банкир на Уолл-стрит, который ведет двойную жизнь как серийный убийца. Хотя его социальное поведение на первый взгляд соответствует статусу, его скрытая натура полностью противоречит общественным нормам. Бэйтман демонстрирует экстремальную форму независимости и самодостаточности, являясь темным и перверсивным образом сигма-самца.

Брюс Уэйн («Бэтмэн»). Этот человек превратил личную трагедию в движущую силу своей борьбы с преступностью. Он использует свои ресурсы и интеллект, чтобы наказывать бандитов Готэма, полагаясь исключительно на себя и технологии. Он мог бы жить совсем иную жизнь, учитывая роскошь и красивых девушек вокруг него. Однако Бэтмен выбирает путь одиночки, что подчеркивает его независимость и отличает от других супергероев. Он не стремится снять маску. Его дело — вершить миссию.

Джон Уик из одноименного фильма. Бывший наемный убийца, чья способность к самостоятельным и решительным действиям в экстремальных условиях делает его поистине независимым и могущественным. Он мотивирован личной местью и следует собственному кодексу чести, что делает его классическим сигма-самцом. Он предан своим идеалам, не боится умереть и готов на все ради семьи и любимой собаки.

Уолтер Уайт («Во все тяжкие»). Он превращается из скромного учителя химии в безжалостного наркобарона. Его трансформация включает отказ от обычной жизни и социальных обязательств в пользу полной автономии и контроля над своей жизнью. Он — пример сигма-самца, который следует собственному, хотя и морально сомнительному, пути. Однако его безрассудность подкреплена важным мотивом — обеспечить семью после смерти.

Тайлер Дерден («Бойцовский клуб»). Главный герой фильма — воплощение антигероя и сигма-самца, который полностью отверг социальные нормы и создал подпольное общество, основанное на жестокости и отрицании материальных ценностей. Его харизма и способность влиять на других людей, при этом сохраняя полную независимость от общественных ожиданий, делают его ярким примером сигмы.

Том Шелби («Острые козырьки»). Лидер криминальной группировки «Острые козырьки» и бывший солдат, чьи военные навыки и хладнокровие помогают ему держать под контролем улицы Бирмингема. Говорит только правду, делает все ради семьи, не принимает необдуманных решений и почти всегда молчит. Он демонстрирует черты сигма-самца своей способностью действовать в одиночку и независимо, следуя собственным правилам и личному кодексу.

Нужно ли всерьез относиться к типологии из мемов

В соцсетях нередко можно встретить слова «скуф», «тюбик», «чечик», «масик», «штрих». Ими описывают разных мужчин, часто эти слова несут негативные оценки.

Например, «скуф» — преобразование фамилии модератора доски о политике из «Двача» Алексея Скуфьина. Он подвергся травле за взгляды, а пользовали Сети быстро нашли его фотографии. В результате всех, кто похож на модератора внешне или разделяет его идеи, стали называть скуфами.

Чаще всего такие сленговые названия использовали в 90-х, когда было очень модно давать клички в угоду тому времени. В наше время данные названия исходят от вирусящихся видео или статей в соцсетях. Анастасия Валуева Психотерапевт

Короткие названия унифицируют те или иные понятия и становятся нарицательными, чтобы облегчить жизнь в Сети. В повседневную жизнь человека они проникают значительно реже, поэтому психолог посоветовала не придавать им серьезного значения.

«Здесь же сразу можно ответить на вопрос, как взрослому поколению, которое не привыкло к «кринжу» и «сигмам», выживать в этом обороте сленга. По моему мнению, здесь нужно просто понимать, что означают те или иные названия, и не вдаваться в подробности. Так или иначе, век всех этих мемов короткий», — заключила психотерапевт.