МИД Киргизии вслед за Таджикистаном посоветовал своим согражданам не ездить в Россию МИД Киргизии призвал граждан не ездить в Россию без веских причин

Кыргызстан вслед за Таджикистаном порекомендовал своим гражданам не ездить в Россию без веской причины. При этом в МИД республики подчеркнули, что сообщений о случаях массового отказа во въезде гражданам страны в РФ не поступало. Однако власти все равно призывают воздержаться от поездок. Ранее дипведомство уже выпускало аналогичную рекомендацию. Тогда она была связана с усилением антитеррористических мер после теракта в «Крокус Сити Холле».

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Россию без веской причины «до прекращения ранее введенных дополнительных мер безопасности и усиленного режима контроля на государственной границе». Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем также сообщается, что по состоянию на 2 мая сообщения о «случаях массового отказа во въезде в Российскую Федерацию» гражданам республики не поступали.

«При этом Министерство вновь рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию», — говорится в публикации.

Ранее МИД Кыргызстана уже выпускал аналогичную рекомендацию 25 марта. Ведомство посоветовало гражданам республики без необходимости не ездить в РФ в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» и введением на всей территории России усиленных мер безопасности.

После этого 26 марта МИД сообщил, что в РФ не пустили 40 граждан Кыргызстана. Их развернули в аэропорту Шереметьево.

1 апреля замглавы МИД Кыргызстана Алмаз Имангазиев рассказал, что с 23 марта Россия запретила въезд на свою территорию 69 кыргызстанцам.

«Некоторые находились в черном списке. Другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно выдворены из страны», — отметил Имангазиев.

Заместитель министра при этом добавил, что российские силовики имеют право не пускать на территорию страны иностранцев, если их внешность не внушает доверия.

Таджикистан вручил ноту

Ранее рекомендацию без необходимости не посещать Россию также дал своим гражданам МИД Таджикистана. Официальный представитель ведомства Шохин Самади сообщал о задержках на пунктах паспортного контроля в московских аэропортах. По его словам, в зоне временного содержания Внуково находились 954 гражданина Таджикистана.

МИД республики вызвал посла России в Душанбе Семена Григорьева и вручило ему ноту из-за «нарушения прав» граждан Таджикистана.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что задержки вызваны более тщательными проверками в связи с профилактикой терроризма и носят временный характер.

«Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации. Рассчитываем на понимание», — сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

После этого 30 апреля глава ведомства Сергей Лавров созвонился со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином, чтобы обсудить проводимую Россией политику по борьбе с терроризмом. На сайте МИД РФ говорилось, что министры «обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия». Таджикистанской стороне были даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма. В заявлении российского дипведомства уточнялось, что стороны «были едины во мнении» о необходимости «бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям» партнерства и союзничества, а также «сохранения и укрепления их позитивной динамики».

При этом МИД Таджикистана заявил, что министры обсуждали «тяжелую ситуацию, в которой оказались находящиеся на территории России граждане Таджикистана в результате предпринимаемых российскими властями жестких мер».