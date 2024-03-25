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От Сухорукова до Алибасова: кто играл Берию в кино

Советский госдеятель Лаврентий Берия родился 125 лет назад

Один из самых противоречивых деятелей советской истории Лаврентий Берия родился 29 марта 1899 года (по старому стилю 17 марта) в небольшом селе на территории современной Абхазии. В 1917 году он окончил Сухумское высшее начальное училище, в 1919-м — Бакинское среднее механико-техническое строительное училище, а позднее — три курса Бакинского политехнического института.

С марта 1917-го Берия являлся членом партии большевиков, позднее работал в органах ЧК-ГПУ в Грузии, а в результате многолетнего руководства НКВД получил репутацию палача советского народа. По личному решению Иосифа Сталина он впоследствии также курировал атомную программу СССР.

В 1953 году Берия имел шанс стать наследником Сталина, однако проиграл борьбу за власть Георгию Маленкову и Никите Хрущеву. Результатом поражения стали арест и расстрел Берии в подземном бункере штаба Московского военного округа.

Память о деятельности Берии увековечена во многих фильмах — «Газета.Ru» рассказывает, кто из артистов воплотил его на экране.

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