29 марта 2024, 08:41
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От Сухорукова до Алибасова: кто играл Берию в кино
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Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой, 1934 год
Валентин Гафт
В 1989 году Валентин Гафт впервые сыграл Берию в советской исторической драме «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным». Действие фильма происходит в августе 1935 года в Абхазии — там устраивается пир для самого Иосифа Сталина и его соратников, включая Берию. Развлекать дорогих гостей приглашен танцор Сандро Чегемский, который узнает в «вожде народов» главаря бандитов, встреченного им в детстве.
Через два года Гафт появился в роли Берии в картине
«Затерянный в Сибири» Александра Митты. Ее главный герой — британец Миллер, которого принимают за американского агента и отправляют в советский концлагерь. Лента была номинирована на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Боб Хоскинс
Фильм Андрея Кончаловского «Ближний круг» с Хоскинсом в роли Берии вышел в 1992 году. Сюжет вращается вокруг истории Ивана Саньшина — киномеханика Сталина, жена которого вступает в контакт с Берией. Лента была номинантом Берлинского кинофестиваля. Озвучил Берию в проекте сам Кончаловский.
Бари Алибасов
Музыкальная комедия «Умереть от счастья и любви» (1996) по духу и юмору напоминает «Старые песни о главном» и другие новогодние телемюзиклы — но отличается от них острополитическим содержанием. Вероятно, перед выборами 1996 года нужно было напомнить зрителям об ужасах коммунизма, — поэтому фильм был посвящен тому, как Алибасов-Берия отправляет невинную женщину в трудовой лагерь.
Виктор Сухоруков
Главная героиня сериала «Желанная» (2003) на свое 60-летие получает письмо с подписью «Сладкий Ежик» — и вспоминает, что называла так своих многочисленных бойфрендов из прошлого. Среди них — как непримечательные люди, так и военные, художники, артисты и даже сам Берия. Его в сериале сыграл Виктор Сухоруков.
Владимир Щербаков
Актер Владимир Щербаков прославился благодаря внешнему сходству с Берией, которого сыграл в 25 фильмах. В интервью ulpravda.ru он рассказал, что для съемок в сериале «Звезда эпохи» смог поправиться на 12 килограммов. Но похудеть актер не успел: поступил звонок из «Мосфильма» с предложением снова сыграть Берию.
«Конечно, он не белый и пушистый, но это человек, который сделал столько для страны, что мы до сих пор должны в ноги ему кланяться. Хотя бы за то, что он возглавил атомный проект и создал атомную бомбу. 29 августа 1949 года в Семипалатинске ее благополучно испытали. Именно это обстоятельство предопределило мир на всем земном шаре как минимум на 50 лет. Я считаю, Берия — очень оболганная фигура. Историки хрущевской поры постарались и вылили на него ушат грязи», — высказался Щербаков.
Любимым проектом со своим участием в роли Берии артист назвал картину «Берия. Проигрыш». Также Щербаков сыграл госдеятеля в таких фильмах и сериалах, как «Апостол», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка» и прочих.
Вячеслав Гришечкин
Актер Вячеслав Гришечкин наиболее известен по сериалам «Солдаты» и «Счастливы вместе». В образе Берии он появился в пяти фильмах — «Охота на Берию», «Фурцева», «Контригра», «Товарищ Сталин» и «Красные горы». В интервью журналу «Телеэкран» в 2009 году Гришечкин признался, что сыграть Берию было «мечтой его жизни».
«После того, как я посмотрел фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, понял, что хочу сыграть этого легендарного исторического человека. Берия меня привлек как персонаж. Я понял, что сыграть его — это мечта моей жизни», — сказал актер.
Ради первой роли в фильме «Охота на Берию» актер поправился на 10 килограммов. По словам Гришечкина, его главной задачей было «открыть в Берии человека».
Адам Булгучев
Еще один актер, для которого роль Берии стала знаковой в карьере, — Адам Булгучев. Он сыграл политика в более чем 10 картинах, среди которых — «Утомленные солнцем 2», «Жуков», «Зоя», «Легавый», «Убить Сталина», «СМЕРШ» и другие.
«К роли Берии я привык, но было несколько картин, после которых я сказал, что больше не хочу, давайте кого угодно, только не Берию. Когда взял одну планку, уже хочется попробовать чего-то другого, — сказал Булгучев в интервью телеканалу «Мир 24». — Хотелось сыграть что-то положительное, воплотить приятный образ. Допустим, следователя, который мыслит мозгами».
Сергей Газаров
Нынешний худрук Московского академического театра сатиры Сергей Газаров сыграл Берию дважды — в фильме «Шпион» и сериале «Сын отца народов», которые вышли в 2012 и 2013 годах. О своем отношении к этой роли артист рассказал в интервью журналу «Ноев ковчег»: «Конечно, требуется знать о своем персонаже по возможности больше. Главное — относиться к своему герою, каким бы он ни был, положительно. Олег Табаков говорил: «Ищите в трагедиях юмор, тогда у вас все получится». Сталин попросил Берию присматривать за своим сыном. И тот относился к сыну «вождя» как старший товарищ, учил его жизни, и в этом мы нашли очарование».
Один из самых противоречивых деятелей советской истории Лаврентий Берия родился 29 марта 1899 года (по старому стилю 17 марта) в небольшом селе на территории современной Абхазии. В 1917 году он окончил Сухумское высшее начальное училище, в 1919-м — Бакинское среднее механико-техническое строительное училище, а позднее — три курса Бакинского политехнического института.
С марта 1917-го Берия являлся членом партии большевиков, позднее работал в органах ЧК-ГПУ в Грузии, а в результате многолетнего руководства НКВД получил репутацию палача советского народа. По личному решению Иосифа Сталина он впоследствии также курировал атомную программу СССР.
В 1953 году Берия имел шанс стать наследником Сталина, однако проиграл борьбу за власть Георгию Маленкову и Никите Хрущеву. Результатом поражения стали арест и расстрел Берии в подземном бункере штаба Московского военного округа.
Память о деятельности Берии увековечена во многих фильмах — «Газета.Ru» рассказывает, кто из артистов воплотил его на экране.