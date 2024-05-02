«Вместе сидели, вместе служим»: каннибал-сердцеед и волжский расчленитель встретились на СВО

Волгоградский каннибал Дмитрий Малышев, съевший сердце таджика, и маньяк из Волжского Александр Малышев, который убил и расчленил двух девушек, встретились на СВО. Малышев рассказал, что они вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны РФ, а сейчас служат в подразделении «Шторм V». Каннибал также сообщил, что отправился на спецоперацию из личных убеждений — чтобы сохранить традиционные ценности.

Волгоградец Дмитрий Малышев, съевший зажаренное сердце таджика, и маньяк-расчленитель из Волжского Александр Масленников встретились в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил волгоградский портал v1.ru.

Информацию о том, что Малышев действительно отправился на СВО, изданию подтвердили его родственники:

«После ранения в феврале он вернулся в зону СВО. В начале марта был там. Но сейчас опять в госпитале лежит с тяжелым ранением».

v1.ru смог найти страницу Малышева в соцсетях, где тот активно делится фотографиями из зоны СВО. Именно там в начале марта 2024 года и был опубликован снимок с маньяком Масленниковым.

Журналистам также удалось связаться с Дмитрием Малышевым. Мужчина подтвердил, что на фото рядом с ним действительно Александр Масленников.

«Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим в «Шторм V», — сообщил Малышев.

Каннибал также рассказал, что знал тех, кто отправлялся на СВО из колонии, чтобы «просто сменить обстановку». Такие, по словам Дмитрия, «обычно быстро пропадают». Сам же Малышев объяснил, что подписал контракт с Минобороны из личных убеждений и понимал, зачем и куда он едет.

Кроме этого, военнослужащий рассказал о том, как получил ранение:

«В ходе штурма мне прилетела граната. Челюсть у меня сломана, в колене и левой руке осколки, перепонка левая лопнула. Нормально в целом».

Малышев по кличке «сердцеед»

В 2015 году суд приговорил Дмитрия Малышева к 25 годам лишения свободы за несколько преступлений. Одним из них было убийство его знакомого-таджикистанца, чье сердце Малышев приготовил с овощами и съел.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали, завязался конфликт. Как сказано в решения суда, поругались они, потому что 46-летний гастарбайтер предложил Малышеву заняться сексом.

За это волгоградец несколько раз ударил знакомого гвоздодером по голове, а когда мужчина скончался — вырезал его сердце. Орган Малышев донес до дома и готовил, снимая все происходящее на видео.

«Жарим человечинку. Вот оно — сердечко. Я уже лучку добавил», — комментировал преступник.

После этого, как пишет v1.ru, Малышев бросил кусок сердца коту, но животное отказалось его пробовать. В итоге молодой человек съел блюдо сам, за что получил прозвище «сердцеед».

После задержания, на допросе он раскаялся в еще одном преступлении. Оказалось, что в конце 2013 года Малышев вместе с друзьями Владимиром Брызгуновым и Владимиром Морозовым решил создать ОПГ и зарабатывать на жизнь грабежом. Первыми жертвами группировки должны были стать правоохранители. Малышев, Брызгунов и Морозов решили устроить засаду на дороге в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, но автомобиль полицейских проехал раньше, и план новоиспеченной ОПГ не сработал.

Тогда они решили напасть на любую другую машину. В итоге преступники убили двух бизнесменов, возвращавшихся домой из хутора Сахарный. Водителя и пассажира расстреляли из автомата, но украсть автомобиль им не удалось — машина съехала в кювет.

За все эти преступления Малышев получил 25 лет лишения свободы, из которых первые 10 должен был провести в тюрьме.

Расчленитель Масленников из Волжского

Приятель Малышева Александр Масленников попал в тюрьму в 2019 году. Мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы за убийство двух подруг из Волжского.

В мае 2017 года Масленников вышел из колонии после того, как в 2006-м его приговорили к 11 годам лишения свободы за изнасилование, грабеж и разбой. Через несколько месяцев мужчина приехал в Волжский и решил сходить в караоке-клуб. Там 13 октября он познакомился с 28-летней Ольгой Шапошниковой и 29-летней Дарьей Лабутиной. После нескольких часов в заведении троица направилась на арендованную Масленниковым квартиру.

Там, как мужчина позже рассказал на допросе, он сначала переспал с одной подругой, а потом попытался соблазнить другую. Однако девушка ему отказала, и тогда Масленников, держа нож, попытался перехватить ее руки своей. Мужчина сильно порезал ей запястье, и девушка, крича на Масленникова, ушла в ванную, чтобы помыть рану. В этот момент преступник подошел к ней сзади и перерезал горло. Потом задушил ее подругу, ставшую невольным свидетелем преступления. А через несколько дней, гуляя со знакомой, Малышев заприметил заросли, в которых позже закопал тела обеих убитых девушек, предварительно расчленив.

После этого маньяк сбежал в Московскую область к знакомой. Следственный комитет выяснил, что заметать следы ему помогала сестра. На первом допросе она уверяла, что ей ничего неизвестно о преступлениях брата. В итоге Масленникова задержали в Химках. Помимо убийства девушек, ему также инкриминировали кражу. Он согласился со всеми обвинениями, кроме кражи. В 2019 году суд приговорил его к 23 годам заключения.

В 2023 году волгоградские СМИ писали, что маньяк может вернуться в Волжский. По словам местных жителей, мужчина в колонии подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и через полгода вернулся со службы. В администрации города эти слухи не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что им не поступало обращений от граждан в связи с возвращением Масленникова.