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Маск возмутился из-за флагов Украины в конгрессе США

Маск назвал странной акцию с украинскими флагами в здании конгресса США

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск раскритиковал акцию с украинскими флагами в здании конгресса США. Об этом он написал в социальной сети X.

Бизнесмен назвал эту акцию странной. «Хоть бы американским флагом помахали!» — написал он.

До этого миллиардер выступил с предложением высылать из Соединенных Штатов всех, кто срывает американский флаг, демонстрируя неуважение к нему.

Поводом для написания этих слов стали прошедшие в США многочисленные пропалестинские демонстрации, во время которых были отмечены случаи срывания флага США с заменой его на флаг Палестины.

30 апреля сообщалось, что за последние пять дней состояние Маска увеличилось на $37,3 млрд.

28 апреля Маск прибыл в Китай и провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По информации Bloomberg, миллиардер достиг соглашения о партнерстве с Baidu.

Ранее Маск посмеялся над Байденом.

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