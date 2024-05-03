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Первая майская магнитная буря на Земле ожидается 3-го числа

Газета «Известия» сообщила о магнитных бурях в мае

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Несколько сильных геомагнитных бурь ожидается в мае. Об этом пишет газета «Известия».

Геомагнитные бури представляют собой нарушения в геомагнитном поле Земли, возникающие после солнечных вспышек и излучения солнечной плазмы. При достижении излучения земной атмосферы возникают магнитные бури, которые оцениваются по шкале A, B, C, M и X. Вспышки X-класса считаются наиболее сильными, в то время как M-класса слабее в десять раз.

Наблюдения, направленные на отслеживание этих событий на Солнце, называются гелиогеофизическими. Председатель Росгидромета и статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров рассказал, что количество магнитных бурь ежегодно колеблется в зависимости от активности Солнца. В 2023 году Гелиогеофизическая служба Росгидромета зарегистрировала 292 значительных солнечных вспышки и 537 случаев возмущений в геомагнитном поле Земли и магнитных бурь.

Ученые прогнозируют, что в 2024 году Солнце достигнет нового пика активности, что может привести к увеличению числа магнитных бурь. Длительность солнечного цикла может составлять от девяти до 14 лет, и последний солнечный максимум был зафиксирован в 2013 году.

Определить достижение солнечного максимума ученые смогут только спустя семь месяцев после уменьшения активности на Солнце. Прогнозы указывают на возможный пик активности Солнца в середине 2024 года или даже в начале 2026 года. Мощные геомагнитные возмущения ожидаются в конце мая 2024 года, а также после сильных солнечных вспышек, произошедших 30 апреля и 1 мая, что может вызвать магнитные бури на Земле.

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