«Водитель бежал за ним, но не успел». Грузовик с мороженым сбил 29 детей на празднике Минздрав Киргизии: грузовик Porter въехал в толпу детей, трое в тяжелом состоянии

В Киргизии мини-грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей на мероприятии, посвященном эпосу «Манос». Школьники выступали на республиканском конкурсе, когда машина въехала в толпу. По данным УВД, водитель припарковал автомобиль выше по склону, и он скатился вниз. 18 человек госпитализировали. Семеро детей находятся в реанимации, из них четверо — в тяжелом состоянии.

Мини-грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей во время праздника в Сузакском районе Джалал-Абадской области в Киргизии, сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Пострадавшим от 9 до 16 лет. 11 детям медицинскую помощь оказали на месте, их отпустили на амбулаторное лечение. 18 человек госпитализированы. По последним данным, семеро детей находятся в реанимации, четверо из них — в тяжелом состоянии.

«У них черепно-мозговые травмы, повреждения живота», — рассказал информагентству 24.kg глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

Он также сообщил, что в больницы на юге республики, куда госпитализировали пострадавших детей, вылетела санавиация с медикаментами и кровью. Бейшеналиев уточнил, что взял процесс лечения детей под личный контроль. По словам министра, он проводит онлайн-консультации с медиками в клиниках Джалал-Абада и Сузака.

Заместитель главы правительства Киргизии Эйдиль Байсалов рассказал 24.kg, что власти республики возьмут на себя все расходы на лечение пострадавших.

«Какие-то материальные выплаты пока не обсуждались. Но лечение, реабилитация, перевозка, если понадобится, в Бишкек или за рубеж, — полностью за счет государства», — подчеркнул Байсалов.

Он также сообщил, что с пострадавшими детьми и очевидцами происшествия дополнительно будут работать психологи.

Должен был раздавать мороженое

В Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (УОБДД) Джалал-Абадской области сообщили, что инцидент произошел на горе, где школьники должны были исполнять эпос «Манас» в рамках республиканского конкурса. Припаркованный на спуске мини-грузовик Hyundai Porter по неизвестным причинам скатился вниз и врезался сначала в колонну людей, а потом в юрту. Водителя внутри автомобиля не было.

Пресс-секретарь Управления внутренних дел (УВД) Джалал-Абадской области Нурдин Джеентаев позже пояснил, что 48-летний житель села Жерге-Тал припарковал свою машину выше места, где дети отрабатывали выступление.

«Он должен был во время мероприятия раздавать мороженое детям. Во время выступления машина сама скатилась вниз и въехала в толпу. Водитель побежал за ней, но не успел остановить авто до того, как произошел несчастный случай. Porter остановился, врезавшись в шатер», — сообщил Джеентаев.

Наезд на детей зарегистрировали как несчастный случай. Уже назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка, добавил представитель ведомства.