Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Водитель бежал за ним, но не успел». Грузовик с мороженым сбил 29 детей на празднике

Минздрав Киргизии: грузовик Porter въехал в толпу детей, трое в тяжелом состоянии

В Киргизии мини-грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей на мероприятии, посвященном эпосу «Манос». Школьники выступали на республиканском конкурсе, когда машина въехала в толпу. По данным УВД, водитель припарковал автомобиль выше по склону, и он скатился вниз. 18 человек госпитализировали. Семеро детей находятся в реанимации, из них четверо — в тяжелом состоянии.

Мини-грузовик Hyundai Porter сбил 29 детей во время праздника в Сузакском районе Джалал-Абадской области в Киргизии, сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Пострадавшим от 9 до 16 лет. 11 детям медицинскую помощь оказали на месте, их отпустили на амбулаторное лечение. 18 человек госпитализированы. По последним данным, семеро детей находятся в реанимации, четверо из них — в тяжелом состоянии.

«У них черепно-мозговые травмы, повреждения живота», — рассказал информагентству 24.kg глава минздрава Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

Он также сообщил, что в больницы на юге республики, куда госпитализировали пострадавших детей, вылетела санавиация с медикаментами и кровью. Бейшеналиев уточнил, что взял процесс лечения детей под личный контроль. По словам министра, он проводит онлайн-консультации с медиками в клиниках Джалал-Абада и Сузака.

Заместитель главы правительства Киргизии Эйдиль Байсалов рассказал 24.kg, что власти республики возьмут на себя все расходы на лечение пострадавших.

«Какие-то материальные выплаты пока не обсуждались. Но лечение, реабилитация, перевозка, если понадобится, в Бишкек или за рубеж, — полностью за счет государства», — подчеркнул Байсалов.

Он также сообщил, что с пострадавшими детьми и очевидцами происшествия дополнительно будут работать психологи.

Должен был раздавать мороженое

В Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (УОБДД) Джалал-Абадской области сообщили, что инцидент произошел на горе, где школьники должны были исполнять эпос «Манас» в рамках республиканского конкурса. Припаркованный на спуске мини-грузовик Hyundai Porter по неизвестным причинам скатился вниз и врезался сначала в колонну людей, а потом в юрту. Водителя внутри автомобиля не было.

Пресс-секретарь Управления внутренних дел (УВД) Джалал-Абадской области Нурдин Джеентаев позже пояснил, что 48-летний житель села Жерге-Тал припарковал свою машину выше места, где дети отрабатывали выступление.

«Он должен был во время мероприятия раздавать мороженое детям. Во время выступления машина сама скатилась вниз и въехала в толпу. Водитель побежал за ней, но не успел остановить авто до того, как произошел несчастный случай. Porter остановился, врезавшись в шатер», — сообщил Джеентаев.

Наезд на детей зарегистрировали как несчастный случай. Уже назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка, добавил представитель ведомства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами