В Ижевске сообщили о росте производства стрелкового оружия

Концерн «Калашников» на 9% нарастил производство огнестрельного оружия для армии в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Рост выпуска боевого стрелкового оружия составил около 9%. В I квартале «Калашников» начал отгрузки усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года заказчику. План производства управляемых ракет и боеприпасов выполняется с опережением на 13%», — рассказали представители «Калашникова».

Помимо стрелкового оружия и боеприпасов, производства концерна также значительно — в два раза — повысили количество произведенных токарно-винторезных станков 250 ИТВМ.

До этого генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая с отчетом в Совете Федерации, предложил давать отсрочку от армии выпускникам, которые идут работать специалистами на предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ранее в Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске.