Под Дамаском были слышны звуки взрывов

В окрестностях сирийской столицы Дамаска были слышны звуки нескольких взрывов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Подробности произошедшего пока уточняются.

По данным источников телеканала Al Hadath, атака была совершена по объектам, находящимся в районе аэропорта Дамаска и контролируемым шиитскими формированиями «Хезболла». Возможно, причастны к инциденту Вооруженные силы Израиля.

Пока что власти Сирии воздерживаются от комментариев по этому поводу.

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