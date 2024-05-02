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Под Дамаском были слышны звуки взрывов

В окрестностях Дамаска произошли взрывы

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Sham FM/Reuters

В окрестностях сирийской столицы Дамаска были слышны звуки нескольких взрывов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Подробности произошедшего пока уточняются.

По данным источников телеканала Al Hadath, атака была совершена по объектам, находящимся в районе аэропорта Дамаска и контролируемым шиитскими формированиями «Хезболла». Возможно, причастны к инциденту Вооруженные силы Израиля.

Пока что власти Сирии воздерживаются от комментариев по этому поводу.

1 мая ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Сирии.

14 апреля ВКС России уничтожили базу террористов в Сирии. Он добавил, что удары наносили группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация запрещена в России) и «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России). Кроме того, в провинции Идлиб было три обстрела, в Латакии — один. Замруководителя ЦПВС заявил, что за сутки успели зафиксировать пять нарушений протоколов деконфликтации так называемой международной «коалиции» во главе с США.

Ранее журналист рассказал, как США уничтожают доказательства военных преступлений.

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