Митингующие против закона об иноагентах перекрыли проспект Руставели в Грузии

В столице Грузии — Тбилиси — сотрудники полиции начали задерживать протестующих против законопроекта об иноагентах. Митингующие перекрыли дорогу на площади Героев и проспект Руставели, сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, полицейские стали оттеснять митингующих на обочину, а тех, кто не подчинялся требованиям силовиков, арестовывали на месте. В настоящее время движение частично восстановлено, однако часть протестующих все еще остается на проезжей части.

Тем временем еще одним эпицентром протестов становится площадь Героев, расположенная в нескольких км от проспекта Руставели. Там участники акции протеста перекрыли площадь, несмотря на запреты правоохранителей.

Первого мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Поздно вечером 1 мая силовики применили резиновые пули против митингующих в Тбилиси. По меньшей мере один человек получил ранение

Ранее Дугин высказался о протестах против закона об иноагентах в Грузии.