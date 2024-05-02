Пригласили 160 делегаций: Швейцария организует конференцию по Украине без участия России МИД Швейцарии: конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке с 15 по 16 июня

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идее выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу.

Саммит в Швейцарии

Конференция по Украине пройдет с 15 по 16 июня в швейцарском городе-курорте Бюргеншток, сообщили в пресс-службе МИД страны.

«Швейцария пригласила более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств принять участие в первой мирной конференции по Украине 15 — 16 июня в Бюргенштоке», — сказано в заявлении дипломатического ведомства.

В числе приглашенных — 120 государств, в том числе страны-участницы группы G7, G20, некоторые члены БРИКС (в сообщество входят Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия), страны Евросоюза (ЕС). Также на саммит позвали представителей таких международных организаций, как ООН, ОБСЕ и Евросовета. Приглашения получили Ватикан и патриарх Константинопольский.

В том числе среди приглашенных — Китай. В марте посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявлял, что его страна рассматривает возможность принятия участия в саммите по «формуле мира», который может пройти в этом году в Швейцарии.

Форум организовали по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. Он 15 января встречался с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд и попросил ее страну организовать «саммит» по так называемой «формуле Зеленского».

План Украины

Как отметили в швейцарском ведомстве, саммит будет основан на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, участники обсудят «формулу мира» Зеленского и «другие мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права».

«Формула мира» украинского лидера состоит из 10 пунктов. В плане указаны следующие цели: достижение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности; обмен «удерживаемых лиц» по формуле «всех на всех»; восстановление территориальной целостности и независимости» Украины.

Целью встречи в МИД Швейцарии назвали стимулирование будущего мирного процесса. Для этого участники конференции должны будут создать платформу для диалога, обеспечить участие широкого круга государств и определить, «как вовлечь обе стороны в будущий мирный процесс». Кроме того, планируется разработать «дорожную карту» для будущего урегулирования украинско-российского конфликта.

«Цель конференции по урегулированию на Украине заключается в том, чтобы приблизить будущий мирный процесс и разработать практические шаги в его направлении. <...> Все участники конференции смогут высказать идеи и представления о справедливом и долгосрочном мире на Украине», — говорится в сообщении.

Россия и саммит

В МИД Швейцарии отдельно подчеркнули, что «на данный момент» Россию на встречу не пригласили.

«Швейцария демонстрировала открытость идее выслать приглашение РФ на эту конференцию. Тем не менее Россия уже многократно — в том числе публично — говорила, что не заинтересована в участии в ней», — отметили в министерстве.

При этом, как отметили в дипломатическом ведомстве, Россия должна быть вовлечена в мирный процесс. «Без РФ он невозможен», — добавили там.

Действительно, Россия не планирует отправлять свою делегацию на этот форум. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал проведение конференции по Украине в Швейцарии «путем в никуда». Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения на Украине, но организуемую в Швейцарии без участия Москвы конференцию считает «каким-то паноптикумом».

В четверг, 2 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу.

«Мы не понимаем, о какой конференции в Швейцарии, с серьезными ожиданиями можно говорить без участия России», — заявил представитель Кремля.

Надавить на Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможных «коммуникациях» с Россией только после того, как в Швейцарии пройдет мирная конференция по Украине. Журналист Foreign Policy задал министру вопрос о том, какой смысл проводить мирную конференцию по Украине в Швейцарии без России.

«После этого (проведения конференции) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров», — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что войну нельзя закончить «без обеих сторон».

Также он объяснил, почему Россию не пригласили на встречу в Бюргеншток. По его словам, приглашение не отправили, поскольку нельзя гарантировать, что «страна-агрессор будет действовать добросовестно».

В марте он допускал, что переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта могут пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира», которая выдвинута Киевом.

Зеленский 22 апреля не исключил, что Украина может возобновить переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней», — сказал он.

Песков в тот же день сообщил, что Путин констатировал факт готовности России к мирному решению украинского вопроса, но «формула мира Зеленского» — это не мирная инициатива.