«Спорт на первом месте». Анне Щербаковой — 20

28 марта 20 лет исполняется знаменитой российской фигуристке, олимпийской чемпионке Анне Щербаковой. За свою карьеру ученица Этери Тутберидзе успела выиграть все главные соревнования в своем виде спорта — Олимпиаду, чемпионат мира и чемпионат Европы. Серебряную медаль она завоевала лишь в финале Гран-при. Кроме того, Щербакова — трехкратная чемпионка России и победительница командного чемпионата мира.

Одна из лучших воспитанниц «Хрустального», Щербакова обладает уникальной техникой. Она исполняла на соревнованиях три вида четверных прыжков — тулуп, лутц и флип. Также стала первой в истории фигуристкой, сделавшей в произвольной программе два четверных лутца (один из них в каскаде с тройным тулупом).

Щербакова, говоря о своих победах, подчеркивала, что «никогда не любила ставить себе долгосрочные цели или мечтать о чем-то», а предпочитает выполнять «кратковременные задачи».

«Если ты пришел на тренировку или вышел на соревнования, ты должен отработать на свои сто процентов вне зависимости от обстоятельств. И так, чтобы потом ни о чем не жалеть. У меня на первом месте стоит спорт, и от этого я уже отталкиваюсь», — говорила она.

Сейчас спортсменка не выступает, хоть и не объявляла о завершении карьеры, и работает ведущей фигурных шоу на телевидении. В марте она перенесла операцию на голеностопе, перед которой заявила, что рассчитывает вернуться к тренировками и выступлениям после восстановления.