Чехия не приветствует у себя украинских уклонистов

Чехия не приветствует у себя украинских беженцев, которые пытаются избежать обязательного призыва в армию. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский, слова которого приводят «Известия».

«Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы приветствуем их на нашей территории. Однако не тех, кто пытается избежать обязательного призыва в армию», — заявил дипломат.

Липавский также заявил, что Чехия не будет высылать из страны украинцев призывного возраста, поскольку в республике отсутствуют соответствующие правовые механизмы и это противоречило бы международному праву и обязательствам страны.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Ранее на Украине рассказали о бегстве уклонистов в Молдавию.