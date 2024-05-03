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Управляющего пермского филиала «Вкусно – и точка» уволили после скандала с сотрудницей

Директор пермского филиала «Вкусно — и точка» не дал отгул и лишился работы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Перми филиал «Вкусно — и точка» потерял своего управляющего, компания провела внутреннюю проверку и отстранила Сергея Пасека от должности. Перед этим мужчина не хотел отпускать с работы 19-летнюю сотрудницу, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

20 апреля девушка попросила начальника дать ей отпуск из-за потери близкого родственника. В тот день девушка собиралась на прощание со своим дедушкой, но начальник был непреклонен. В конце концов он дал ей один отгул — вместо положенных по закону трех, но стал звонить сотруднице и требовать ее возвращения на работу.

Девушка рассказала о произошедшем в СМИ, после чего компания «Вкусно — и точка» решила выделить ей материальную помощь. Она продолжает работать в сети общепита. Сообщалось, что коллеги Алены решили ее поддержать и одномоментно написали заявления об увольнении, вернулись ли в итоге на работу они, неизвестно.

Ранее трансгендерная сотрудница McDonald's обвинила работодателя в дискриминации.

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