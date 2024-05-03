Во Франции начнет работать комиссия по расследованию случаев насилия в киноиндустрии

Актриса Жюдит Годреш, заявившая о пережитом в детстве сексуальном насилии, стала инициатором создания комитета по расследованию случаев сексизма и сексуального насилия во французской киноиндустрии. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Национальное собрание единогласно одобрило создание комитета по расследованию случаев сексизма и сексуального насилия» в сфере кино, театра рекламы и моды. Создание этого комитета стало ответом на просьбу актрисы Жюдит Годреш, которую она неоднократно высказывала. Ранее Годреш подала жалобу на режиссеров Бенуа Жако и Жака Дойона за действия, относящиеся к ее подростковому возрасту, и продолжает бороться за продвижение кампании по борьбе с сексуальным насилием в киноиндустрии.

«Неужели мы будем молчать? Я рассчитываю на вас, я рассчитываю на то, что вы защитите детей, перестанете отправлять их в кино без какой-либо защиты», — сказала она, выступая 14 марта в Национальном собрании Франции.

Также Годреш выступала в сенате и потребовала провести реформу трудового законодательства и создать специальную комиссию, которая бы расследовала случаи нарушения прав женщин и детей в кино.

«Пора прекратить расстилать красную дорожку для агрессоров», — заявила депутат Франческа Пасквини после принятия в парламенте резолюции о создании комитета, одобренной всеми 52 участниками голосования.

В первую очередь комитет займется оценкой положения несовершеннолетних, работающих в кино, сфере живых выступлений, моде и рекламе. Также он будет рассматривать жалобы, поданные взрослыми. В задачи комиссии будут входить «выявление механизмов и недостатков, позволяющих совершать злоупотребления и насилие» и разработка мер по борьбе с преступлениями такого рода в киноиндустрии.

Ранее бывший президент Франции отказался назвать Депардье гордостью страны на фоне обвинений в сексуальных домогательствах.