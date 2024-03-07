18 марта 2024, 15:47
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Ургант, Киркоров, Алентова: кто пришел проститься с Ширвиндтом
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Сын А. Ширвиндта Михаил (слева) и телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с народным артистом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
Церемония прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
Актрисы Вера Алентова и Александра Захарова (слева направо) на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
Президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
Артист цирка, актер Амаяк Акопян перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
Вдова А. Ширвиндта Наталья Белоусова и сын Михаил на церемонии прощания с народным артистом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
Артист Владимир Винокур перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
Иван Ургант с супругой перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
Леонид Ярмольник перед церемонией прощания с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
Актер Леонид Ярмольник на церемонии прощания с народным артистом РФ президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
Клара Новикова перед прощанием с народным артистом РСФСР, президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом, 18 марта 2024 года
Вдова актера, режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта Наталья Белоусова и ее сын телеведущий Михаил Ширвиндт на церемонии прощания в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с Александром Ширвиндтом в Московском академическом театре сатиры, 18 марта 2024 года
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (в центре) на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
Телеведущий Иван Ургант на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
Художественный руководитель Театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков на церемонии прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом в Театре сатиры, 18 марта 2024 года
Очередь на церемонию прощания с актером, режиссером и президентом Московского академического театра сатиры Александром Ширвиндтом у Театра сатиры, 18 марта 2024 года
Портрет Александра Ширвиндта в Московском академическом театре сатиры на церемонии прощания с народным артистом в Москве, 18 марта 2024 года
В московском Театре сатиры завершилось прощание с его многолетним худруком, народным артистом России Александром Ширвиндтом.
Проводить актера в последний путь пришли артисты Владимир Винокур, Иван Ургант, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Игорь Золотовицкий, иллюзионист Амаяк Акопян, певец Филипп Киркоров.
«Он был человеком с таким юмором по жизни — его увидишь и уже смеешься. Я его ученик. Гениальный человек», — сказал журналистам народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Венок на церемонию прислал в том числе президент РФ Владимир Путин.
Ширвиндт скончался вечером 15 марта в больнице, в последнее время он плохо себя чувствовал. После кремации артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.