Ургант, Киркоров, Алентова: кто пришел проститься с Ширвиндтом

В московском Театре сатиры завершилось прощание с его многолетним худруком, народным артистом России Александром Ширвиндтом.

Проводить актера в последний путь пришли артисты Владимир Винокур, Иван Ургант, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Игорь Золотовицкий, иллюзионист Амаяк Акопян, певец Филипп Киркоров.

«Он был человеком с таким юмором по жизни — его увидишь и уже смеешься. Я его ученик. Гениальный человек», — сказал журналистам народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Венок на церемонию прислал в том числе президент РФ Владимир Путин.

Ширвиндт скончался вечером 15 марта в больнице, в последнее время он плохо себя чувствовал. После кремации артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.