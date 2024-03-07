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Ургант, Киркоров, Алентова: кто пришел проститься с Ширвиндтом

В Москве простились с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом

В московском Театре сатиры завершилось прощание с его многолетним худруком, народным артистом России Александром Ширвиндтом.

Проводить актера в последний путь пришли артисты Владимир Винокур, Иван Ургант, Константин Райкин, Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Вера Алентова с дочерью Юлией Меньшовой, Игорь Золотовицкий, иллюзионист Амаяк Акопян, певец Филипп Киркоров.

«Он был человеком с таким юмором по жизни — его увидишь и уже смеешься. Я его ученик. Гениальный человек», — сказал журналистам народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Венок на церемонию прислал в том числе президент РФ Владимир Путин.

Ширвиндт скончался вечером 15 марта в больнице, в последнее время он плохо себя чувствовал. После кремации артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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