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Больше не ребенок: Джастину Биберу уже 30

Джастину Биберу исполнилось 30 лет

Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года в Лондоне, но не британском, а канадском. Рос в соседнем крохотном городке Стратфорд, его матери было меньше 20 лет, а отец ушел из семьи. Мальчик с детства увлекался музыкой, мать поддерживала сына и выкладывала его пение на YouTube, где он получил первую популярность. Когда Джастину было 13, один из роликов заметил менеджер звукозаписывающей компании и подписал с ним контракт.

Позже Бибер говорил, что подарил надежду другим жителям Стратфорда, поскольку обычно из этого города «ничего не приходило». В интервью он подчеркивал, что добился славы не благодаря маркетингу, а «органично» через талант. «У меня была мечта стать самой большой суперзвездой в мире», — признавался Джастин.

В 15 лет певец записал дебютный альбом My World, который стал платиновым в США, Канаде и Великобритании. На следующий год выпустил клип на свой трек Baby — около двух лет он был самым просматриваемым на YouTube. В целом Бибер не раз своими достижениями бил рекорды как самый молодой музыкант. По словам звезды, это было тяжело: подростком он так скучал по «нормальной жизни», что однажды спрятал паспорт и сказал, что потерял его, чтобы несколько дней не работать и не выступать.

«Секрет успеха? Я прост. Доверяю богу. Окружаю себя хорошими людьми, которые могут дать совет и протянуть руку помощи», — говорил певец.

С возрастом Бибер не потерял популярность, но в 2022 году выяснилось, что он болен неврологическим синдром Рамси Ханта. Половину его лица парализовало, певец отказался от концертов и больше не выпускал хиты. Однако в феврале 2024 года он неожиданно вернулся на сцену и показал в соцсетях, что записывает новые треки.

«Пока я делаю музыку, я счастлив», — когда-то признавался Бибер.

Исполнитель женат на модели Хейли Болдуин, большую часть времени они живут в Калифорнии.

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