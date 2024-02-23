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«Судьба подарила мне немного другую жизнь, чем многим»: каким был Олег Янковский

80 лет назад родился актер Олег Янковский

Олег Янковский родился 23 февраля 1944 года на территории современного Казахстана. Его отец из потомственных дворян, воевал со знаменитым маршалом Михаилом Тухачевским. Из-за последнего семью репрессировали и сослали в Казахскую ССР. Позже они перебрались в Саратов.

У Олега была два старших брата, Ростислав и Николай, оба увлекались театром, Ростислав первым стал профессиональным артистом. Сам Олег хотел быть врачом, но в итоге случайно поступил в театральное. Он рассказывал, что экзамены туда сдал Николай, но его забрали в армию, и он отдал место брату, а дирекция не заметила подмены.

«Брат меня на сцену за руку привел. Но сказать, что я мечтал о профессии актера — никогда. <...> [Хотя], конечно, влекло желание другой жизни», — вспоминал Янковский.

Училище он успешно закончил и работал в местном театре. Успех пришел к Янковскому в кино. Спустя пару лет после выпуска, в 23 года благодаря «арийской внешности» его взяли на роль офицера СС в «Щит и меч», сразу после — в фильм «Служили два товарища». Янковский стал знаменитым и в 70-е снимается в будущей советской классике: «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», а так же в фильме Тарковского «Зеркало». Сам артист связывает успех не со своей гениальностью, а с везением.

«Я на многое не рассчитывал. <...> Я всегда помню, что мне очень повезло: более чем реален был совсем другой вариант моей судьбы – таких вариантов я видел немало… Судьба подарила мне немного другую жизнь, чем многим моим коллегам, другие полеты во сне и наяву», — говорил он.

В 80-е Янковский продолжает сниматься в кино: «Ностальгия» Тарковского, «Полеты во сне и наяву», «Влюблен по собственному желанию». По работе он бывает за границей и по собственному признанию готов «захлебнуться от счастья» от своих ролей и успеха.

В 1991 году Янковский сыграл в первом российском фильме о расстреле семьи Николая II «Цареубийца». Он также успевает стать последним Народным артистом СССР. Затем «в стране все рухнуло, кинопроизводство в том числе», по словам Янковского, и он впервые внезапно ощутил «паузу, тишину, пустоту». В фильмах новых режиссеров и рекламе Янковский отказывался сниматься принципиально.

«Играть — так играть! Я отравлен хорошим кино, поэтому на барахло не мог согласиться», — подчеркивал актер.

Позже он вернулся к съемкам в картинах с «нормальным сценарием», но прежнего удовлетворения от работы, по собственным словам, не испытывал.

Умер Янковский в 2009 году в возрасте 65 лет после продолжительной болезни.

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