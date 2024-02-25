25 февраля 2024, 11:55 Фото 15 главных фото недели: карнавал в Ла-Пасе и разрушенная Авдеевка «Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели Даша Воронцова close Участники карнавала в Ла-Пасе, Боливия, 18 февраля 2024 года Пчеловоды митингуют у здания парламента в Афинах, Греция, 22 февраля 2024 года Разрушенные дома на одной из улиц в Авдеевке, 19 февраля 2024 года Кандидат в президенты от республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп на конференции CPAC в Нэшнл Харбор, США, 24 февраля 2024 года Собака на фестивале «Иглу 2024 – Город Эскимосов» в Новосибирске, 17 февраля 2024 года Израильские военные на границе с сектором Газа на юге Израиля, 19 февраля 2024 года Кашмирские невесты во время массовой свадебной церемонии в Сринагаре, Кашмир, 21 февраля 2024 года Принц Уильям во время встречи с британскими актрисами после вручения кинопремии Bafta, Лондон, 18 февраля 2024 года Самолет на фоне растущей луны заходит на посадку в Чикагском международном аэропорту О'Хара, США, 21 февраля 2024 года На матче всех Звезд 2024 Единой Лиги ВТБ между командами Райковича и Паскуаля в Москве, 18 февраля 2024 года Сцена из спектакля «Скромный реквием по Лели» в театре Manoel в Валлетте, Мальта, 18 февраля 2024 года Режиссер Мартин Скорсезе с дочерью Франческой на красной дорожке Берлинского кинофестиваля перед церемонией вручения ему почетного «Золотого медведя», 20 февраля 2024 года Участник демонстрации протеста против правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве, Израиль, 24 февраля 2024 года Модель на показе коллекции Tokyo James Осень/Зима 2024 во время Недели моды в Милане, Италия, 24 февраля 2024 года Ледовая скульптура на фестивале «Olkhon Ice Park», проходящем на береговой линии озера Байкал на острове Ольхон, 17 февраля 2024 года Город-призрак: как сейчас выглядит Авдеевка «Судьба подарила мне немного другую жизнь, чем многим»: каким был Олег Янковский Как сейчас выглядит Любовь Успенская Жабры в прошлом. Витасу — 45 Военная операция России на Украине, протесты в Израиле, карнавал в Боливии, Берлинский кинофестиваль и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Что думаешь?