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15 главных фото недели: карнавал в Ла-Пасе и разрушенная Авдеевка

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Военная операция России на Украине, протесты в Израиле, карнавал в Боливии, Берлинский кинофестиваль и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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