15 февраля 2024, 23:59
Фото
Эмили Уотсон, Люпита Нионго и Киллиан Мерфи: кто пришел на открытие Берлинского кинофестиваля
close
Эмили Уотсон, Люпита Нионго и Киллиан Мерфи на открытии 74-ого Берлинского кинофестиваля, 15 февраля 2024 года
Председательница жюри Люпита Нионго (в центре) и члены жюри Брэйди Корбет, Энн Хуэй, Кристиан Петцольд, Альберт Серра, Жасмин Тринка и Оксана Забужко на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Модель Тони Гаррн на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актеры Мэтт Деймон и Киллиан Мерфи на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актеры Юрген Фогель и Наталия Белицки на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Флоренс Касумба на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Эмили Уотсон на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актеры Александр Шеер и Джессика Шварц на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Председательница жюри актриса Люпита Нионго на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актер Ларс Эйдингер на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Вероника Феррес на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Эмилия Шуле на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Гость Берлинского кинофестиваля держит табличку «Нет расизму и АдГ (ультраправая партия в Германии)», 15 февраля 2024 года
Блогер Каролина Даур на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Кристиана Пауль на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Кинорежиссер Фатих Акин и актриса Сибель Кекилли на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Аннабель Манденг на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Мала Эмде на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Гости Берлинского кинофестиваля держат фотографии девяти жертв стрельбы в городе Ханау четыре года назад, 15 февраля 2024 года
Актриса Хайке Макач на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Фелин Рогган на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Анна Ратте-Полле (в центре) с участниками музыкальной группы The Elevator Boys на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Каст фильма «Такие мелочи», открывающего фестиваль, режиссер Тим Милантс (в центре) и актеры Киллиан Мерфи, Клер Данн, Эйлин Уолш, Эмили Уотсон на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Актриса Катарина Старк и актер Петер Ломайер на 74-ом Берлинском кинофестивале, 15 февраля 2024 года
Красная дорожка во время открытия 74-го Берлинского кинофестиваля, 15 февраля 2024 года
Берлинский кинофестиваль стартовал 15 февраля в столице Германии. Международное жюри в этом году возглавила лауреат премии «Оскар», актриса Лупита Нионго («12 лет рабства»).
Откроется смотр ирландско-бельгийской драмой Small Things Like These режиссера Тима Милантса с Киллианом Мерфи в одной из главных ролей («Оппенгеймер»). Продюсер ленты – Мэтт Дэймон.
Во дворце фестиваля Berlinale Palast собрались актер и актрисы Айлин Уолш, Эмили Уотсон, Зара Девлин, режиссер Тим Милантс и другие кинозвезды.
На этот раз на «Золотого медведя» претендуют 20 фильмов. В конкурсную программу включили проект российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского «Архитектон». Кроме того, в рамках Берлинале покажут отреставрированную версию фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Награды будут вручены 24 февраля.
Звёзды на красной дороже Берлинале – в фотогалерее «Газеты.Ru».