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Эмили Уотсон, Люпита Нионго и Киллиан Мерфи: кто пришел на открытие Берлинского кинофестиваля

В Берлине состоялось открытие 74-го международного кинофестиваля

Берлинский кинофестиваль стартовал 15 февраля в столице Германии. Международное жюри в этом году возглавила лауреат премии «Оскар», актриса Лупита Нионго («12 лет рабства»).

Откроется смотр ирландско-бельгийской драмой Small Things Like These режиссера Тима Милантса с Киллианом Мерфи в одной из главных ролей («Оппенгеймер»). Продюсер ленты – Мэтт Дэймон.

Во дворце фестиваля Berlinale Palast собрались актер и актрисы Айлин Уолш, Эмили Уотсон, Зара Девлин, режиссер Тим Милантс и другие кинозвезды.

На этот раз на «Золотого медведя» претендуют 20 фильмов. В конкурсную программу включили проект российского режиссера-документалиста Виктора Косаковского «Архитектон». Кроме того, в рамках Берлинале покажут отреставрированную версию фильма Андрея Тарковского «Жертвоприношение». Награды будут вручены 24 февраля.

Звёзды на красной дороже Берлинале – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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