Карнавал в Рио: как бразильцы отрываются перед Великим постом

В Рио-де-Жанейро проходят ежегодные карнавальные шествия. Даты проведения зависят от начала Великого поста перед Пасхой, в этом году самое масштабное и красочное народное мероприятие в Бразилии проходит с 9 до 17 февраля.

Участники парада готовятся к выступлению целый год. В начале торжества мэр Рио-де-Жанейро вручает ключи от города Королю Момо — самому упитанному жителю, весящему не менее 110 кг. Король Момо на время празднования становится мэром и даже может издавать указы, но его главная обязанность — участвовать во всех мероприятиях, пить, есть, танцевать и веселиться.

Парад школ самбы — это самая известная часть праздника. В течение нескольких дней женщины и мужчины танцуют самбу, передвигаясь по городу на платформах. В это время 40 членов жюри выбирают лучшую пару.

Карнавал привлекает туристов. Для них выделяют отдельные зоны, поскольку уровень преступности в Рио-де-Жанейро во время проведения праздника повышается в разы. Туристам, желающим смешаться с толпой, местные власти не рекомендуют носить с собой крупные суммы денег, а технику и банковские карты советуют убирать подальше.

Католическая церковь карнавал не одобряет, но и не препятствует ему, потому что мероприятие позитивно сказывается на экономике Бразилии, помогает жителям проводить зиму и подготовиться к посту.

Самые яркие кадры карнавала-2024 — в галерее «Газеты.Ru».